La sede del Poder Ejecutivo federal y residencia de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue el escenario para que los coordinadores de la 4T en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y del Senado, Adán Augusto López, arreglaran sus diferencias “para hacer política por el bien del país”.

La propia secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, cuyo cargo incluye la responsabilidad de dirimir conflictos en la política interna del país, fue quien encabezó la reunión la noche de ayer en Palacio Nacional.

En la foto oficial, compartida por Ricardo Monreal, tanto este como Adán Augusto posaron con cierta tensión en sus rostros, con la funcionaria federal en medio de ellos.

Junto con la imagen, Monreal publicó que “la política será siempre el arte de buscar acuerdos y entendimientos en favor de la población. Sin estridencia ni confrontación, nos reunimos la licenciada Rosa Icela Rodríguez, el senador Adán Augusto López y yo, para hacer política por el bien del país y del movimiento que representamos”.

Conflictos

Poco antes, en conferencia de prensa, Monreal aseguró que no deseaba profundizar las diferencias que tiene con su homólogo del Senado, Adán Augusto López, luego de que éste lo acusara de presuntos malos manejos en la Cámara alta.

“Yo no quiero profundizar diferencias con el senador Adán Augusto, él afirmó una cosa, ahí está, yo le respondí otra y está ahí lo que le dije, no cambió mi opinión sobre eso ni mi posición sobre eso ya quedó claramente establecida ese mismo día”, dijo en conferencia.

Asimismo, advirtió que no quiere entrar en polémica: “He sido toda mi vida un hombre limpio y honesto; si no, no estuviera aquí. En 44 años de mi vida pública, me han acusado de todo … y la verdad siempre está conmigo. Soy un hombre y no tengo problemas ni con la ley ni con la justicia, y espero no tenerlos con el creador”, señaló.

Además, reconoció que estas diferencias no ayudan a la Presidenta, por ello señaló que lo que tienen que hacer como movimiento es evitar los enfrentamientos dentro de la 4T.

La semana pasada, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, el coordinador de los senadores de la 4T, Adán Augusto López Hernández, informó que denunciaría presuntas irregularidades halladas en contratos por un monto de 150 millones de pesos en el Senado, ello cuando Monreal era el coordinador de los senadores.