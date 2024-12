El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal dijo que ya no quiere profundizar las diferencias que tiene con su homólogo del Senado, Adán Augusto López Hernández, luego de que éste lo acusara de presuntos malos manejos en la Cámara alta.

“Yo no quiero profundizar diferencias con el senador Adán Augusto, él afirmó una cosa, ahí está, yo le respondí otra y está ahí, está lo que le dije, no cambió mi opinión sobre eso ni mi posición sobre eso ya quedó claramente establecida ese mismo día”, declaró en conferencia.

Dijo que no quiere entrar en polémica, “he sido toda mi vida un hombre limpio, honesto, si no, no estuviera aquí. En 44 años de mi vida pública he sido acusado de todo … y la verdad siempre está conmigo, aún cuando quedan los resabios y la guerra sucia se recicla cada vez que se puede entonces, soy un hombre y no tengo problemas ni con la ley ni con la justicia y espero no tenerlos con el creador”, señaló.

Reconoció que estas diferencias no ayudan a la presidenta, Claudia Sheinbaum, por ello, señaló que lo que tienen que hacer como movimiento es evitar los enfrentamientos “y unirnos en torno a la presidenta”.

