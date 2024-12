La alimentación es un tema crucial hoy en día, influencia de estereotipos, marketing y la sociedad misma, determinan muchas veces, y en muchas personas, la ingesta de ciertos alimentos.

Creencias populares, mitos y “experiencias”, hacen que se divulgue información errónea sobre algunos productos, entre alimentos y bebidas, que afectan a nuestra salud, y por lo tanto nuestro aspecto físico y aumento o pérdida de peso.

Aquí se te mostrarán 10 mitos sobre la alimentación, que debemos dejar de creer para poder comer de manera saludable.

El pan no engorda

Este alimento es uno de los más estigmatizados por su riqueza en azúcares (hidratos de carbono); sin embargo, es uno de los alimentos básicos que necesitamos para vivir, siempre y cuando las porciones sean las adecuadas, es decir, un máximo de 2 al día.

Si se sobrepasan las porciones, si se le agrega o acompaña con un producto calórico como embutidos, azúcar abundante, quesos grasosos, o si el pan es de los que contienen más grasas, es evidente que el aumento de peso se presentará.

Tomar agua en las comidas aumenta el peso

No, el agua no te va a hacer subir de peso si la tomas antes, durante o después de cada comida, simplemente porque no tiene calorías.

Sí, las bebidas azucaradas y con gas, contienen calorías que harán que tu peso aumente y más si la ingesta de estas es excesiva.

Se recomienda beber agua en la cantidad de 2 o 2.5 litros al día.

¿Y los alimentos light?

Aunque estos alimentos, son usados en casos cuando se lleva a cabo una dieta para bajar de peso, cuando de manera normal podrían ser alimentos eliminados o restringidos, no significa que carezcan de una carga calórica.

Aunque en menor medida, contienen calorías que, en efecto, te harán subir de peso si se abusa de ellos.

Las vitaminas engordan

Las vitaminas son nutrientes que no aportan energía, por lo tanto no es posible que hagan subir de peso. Las cantidades necesarias son diferentes según la persona, ya que depende de muchos factores como son el género (hombre/mujer), edad, enfermedad, entre otros.

Una persona que lleve una alimentación variada y equilibrada puede cubrir sus necesidades de vitaminas y de minerales sin necesidad de llegar a la suplementación con multivitamínicos.

Grasas vegetales más sanas

En muchos productos se señala que contienen “aceites vegetales”: aceites vegetales tipo aceite de oliva, maravilla o pepita de uva. Sin embargo para otros casos la grasa vegetal no causa beneficios para la salud,

La grasa vegetal se encuentra en su estado sólido o cuando contienen grasas saturadas procedentes del aceite de coco y de palma y que son perjudiciales para la salud cardiovascular, ya que tienen la capacidad de aumentar los niveles de colesterol sanguíneo.

Las grasas insaturadas ayudan a reducir los niveles de colesterol en sangre. Se encuentra principalmente en los alimentos de origen vegetal, como el aceite de oliva y de semillas (girasol, maíz, soja), frutos secos y como excepción, en los pescados azules (alimento de origen animal). Estos aceites no son tan utilizados en la elaboración de productos de alimentación por su elevado precio.

Saltarse las comidas te hace adelgazar

Uno de los pilares fundamentales para llevar una alimentación saludable, es mantener una ingesta de alimentos cada 4 horas, de esta manera nos mantenemos más satisfechos por más tiempo y ayudamos a mantener nuestro metabolismo activo.

La fruta engorda

De 1 a 2 porciones de frutas al día, ya que el exceso de estos alimentos, provee en demasía de fructosa, la cual se convierte en energía, que si no la utilizamos se va a almacenar como grasa en nuestro cuerpo.

Es por esto que se recomienda su consumo, pero siempre en una porción adecuada y en tiempos de comidas adecuados.

Mezclar proteínas con hidratos de carbono

Todos los seres humanos debemos mantener una ingesta adecuada de carbohidratos, proteínas y lípidos. Si mezclamos carbohidratos con proteínas, como por ejemplo en un almuerzo habitual de carne con arroz, si lo comemos en una porción adecuada, no tenemos por qué subir de peso, ya que nuestro organismo necesita ambos nutrientes. En el caso de excedernos con el tamaño de porción, se puede afectar el peso corporal.

Comer carbohidratos y frutas en la noche

Si estamos en un tratamiento para bajar de peso, se recomienda evitar el consumo de estos alimentos, ya que nos entregan mucha energía, la cual no utilizaremos en el periodo de reposo mientras dormimos, es por esto que se restringe.

Si tenemos un peso normal, podemos consumirlos en la noche pero siempre manteniendo una ingesta adecuada, respetando el tamaño de porción indicada por su médico ó nutricionista tratante.

El vino es una excelente fuente de antioxidantes

El vino contiene “estanoles“, los cuales cumplen un rol antioxidante muy importante en nuestro organismo. Para que el vino tenga un efecto “protector” a nivel cardiovascular aumentando el colesterol “bueno” denominado HDL, se recomienda no exceder su consumo en 1 copa de vino para las mujeres y 2 copas de vino para los hombres. Si no estás acostumbrado a beber vino, no se recomienda integrarlo a su dieta habitual.

El exceso de su consumo, revierte su efecto protector, por lo cual no tendría ningún efecto beneficioso, apara el organismo si incrementamos su ingesta.

