La vice primera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, anunció este lunes su dimisión del gobierno en medio del desacuerdo con Justin Trudeau sobre cómo enfrentar la amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a los productos canadienses.

“Discrepamos sobre el mejor camino a seguir para Canadá”, escribió Chrystia Freeland, que también es ministra de Finanzas, en una carta publicada en la red social X, en la que se refirió al “gran desafío” que tiene por delante Canadá.

“Nuestro país se enfrenta hoy a un gran desafío. La nueva administración estadounidense está aplicando una política de nacionalismo económico agresivo”, continuó.

“Para ser eficaz, un ministro debe hablar en nombre del primer ministro y con su plena confianza (…) Usted ha dejado claro que ya no tengo esta confianza de manera creíble y que ya no tengo la autoridad que eso implica”, escribió Freeland, que durante mucho tiempo formó parte del entorno cercano a Trudeau.

Freeland, quien ha ocupado varios cargos ministeriales desde que Trudeau llegó al poder en 2015, añadió que el viernes le ofrecieron “otro puesto dentro del gabinete”.

“He llegado a la conclusión de que (…) el único camino honesto y viable es renunciar”, afirmó.

Como ministra de Finanzas, Freeland explicó la necesidad de tomar “extremadamente en serio” las amenazas arancelarias de Trump.

“Eso significa mantener nuestra pólvora fiscal seca hoy, de modo que tengamos las reservas que podamos necesitar para una futura guerra arancelaria. Eso significa evitar costosos trucos políticos, que no podemos permitirnos y que hacen dudar a los canadienses de que reconozcamos la gravedad del momento”.

Canadá está conmocionada desde que Trump anunció hace quince días su intención de imponer aranceles de hasta 25% a sus vecinos.

El principal socio comercial de Canadá es Estados Unidos, que representa el 75% de sus exportaciones.

