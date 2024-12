Los Delfines de Miami tuvieron nuevamente otra situación apremiante con una lesión de uno de sus elementos durante el partido que sostuvieron en Texas ante Houston, correspondiente a la semana 15 de la temporada regular.

Te podría interesar: Ya sin Fox Sports: ¿Dónde ver la Semana 15 de la NFL en México?

El receptor Grant DuBose fue llevado al hospital de emergencia, luego de haber recibido un duro golpe en la cabeza en una jugada a la ofensiva que detuvo el encuentro durante varios minutos.

Producto de un choque directo contra el defensivo Calen Bullock, el elemento de los Delfines quedó inconsciente después de dicha jugada, en una situación que llevó a la inmediata acción de los paramédicos del equipo y auxiliares presentes en el NRG Stadium de Houston.

Forzados a cortar el uniforme del jugador en pleno campo de juego, para poder estabilizarlo y colocarle un collarín y oxígeno, DuBose fue sacado en camilla del estadio a la espera de conocerse su estatus general.

El jugador que apenas vive su primera temporada con Miami fue activado para su segundo partido en la temporada, tras no haber visto actividad oficial desde la semana 2, tras acarrear lesiones en el hombro que limitaron su participación con el equipo.

Terrifying moment as Grant DuBose is taken off the field on a stretcher. His jersey was cut off and face mask was unscrewed while lying on the field.

Pray for Grant and his family. pic.twitter.com/KaUm8W3CpG

— Will Kunkel (@WillKunkelFOX) December 15, 2024