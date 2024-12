El amor que Lenny Kravitz profesa por México, sumado a su rock, funk, soul y R&B y su vibrante presencia en el escenario, dio como resultado una noche explosiva en el Palacio de los Deportes la noche del sábado 14 de diciembre.

El cantante originario de Nueva York regresó una vez más a tierras mexicanas, pero ahora más allá de disfrutar de los encantos que la CDMX tiene para ofrecer, llegó para demostrar por qué sigue siendo un referente de la música anglosajona.

Kravitz, de 60 años, arribó al Palacio de los Deportes con su última fecha del 2024 de su Blue Electric Light Tour, gira que comparte nombre con su más reciente material discográfico.

Lenny Kravitz derrocha energía y sensualidad en el escenario

Al ritmo de Are You Gonna Go My Way?, Lenny Kravitz salió a escena ante sus ansiosos 18 mil fans presentes en el recinto para su último concierto del 2024.

Al ritmo de Are You Gonna Go My Way?, Lenny Kravitz encendió el Palacio de los Deportes en su último concierto del 2024.

Acompañado de su banda, el cantante se encargó de conquistar desde el minuto 1 de su concierto a todos los presentes en el Palacio de los Deportes con su talento, energía y sensualidad en el escenario.

“Ciudad de Mexico, dejamos lo mejor para el final. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, todos juntos somos energía, somos vida, somos amor. Significa tanto para mi, muchas gracias, los amo”, compartió Lenny Kravitz en un casi perfecto español, tal vez resultado de sus constantes visitas al país.

“Empecemos esta celebración agradeciendo a Dios”, expresó el cantante antes de interpretar I Belong to You.

El momento romántico de la noche llegó con Stillness of Heart y una posterior interpretación acústica del tema. Y fue en esta parte del concierto en la que sorprendió a todos cuando bajó con el público para saludar a los presentes.

Lenny Kravitz sorprendió al bajar con el público para interpretar una versión acústica de Stillness of Heart.

Enfundado en jeans negros acampanados, camiseta con transparencias y chaqueta de cuero, Lenny Kravitz se encargó de levantar suspiros y atrevidas declaraciones de amor de su público, mismas que agradeció con repetidos “Te amo” a lo largo de la velada.

Además, en repetidas ocasiones hizo gala de sus sensuales pasos de baile en el escenario, que desataron la locura y varios suspiros entre mujeres y hombres por igual.

“Lenny, hermano, ya eres mexicano”

En repetidas ocasiones, Lenny Kravitz ha expresado su amor por México, y lo ha demostrado con sus constantes visitas a la capital del país.

Incluso, previo a su concierto, compartió algunas fotografías paseando por las calles de la CDMX, y hasta sentado en un puesto de tortas.

Este tipo de detalles no han pasado desapercibidos por parte de sus fans, y esto quedó demostrado durante el concierto del cantante.

Antes de que Kravitz hiciera sonar los primeros acordes de Paralyzed, el público mexicano lo soprendió con el grito al unisono de “Lenny, hermano, ya eres mexicano”.

El cantante no tuvo más remedio que rendirse ante su público de rodillas en el escenario, y agradeciendo las constantes muestras de amor.

“México significa tanto para mi… desde el inicio han estado conmigo, me han dado vida, propósito y han apoyado mi música. Siempre me siento en casa aquí porque el amor que siento es tan genuino y orgánico.

“Siento que nos entendemos, siento el corazón y alma de la gente mexicana, son realmente hermosos, llenos de tanta cultura, tanto amor, autenticidad, así que se los agradezco”, expresó el cantante en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Éxito tras éxito

Always On The Run marcó el inicio de una “máquina del tiempo” músical que transportó a los fans del cantante por sus más grandes éxitos.

Para It Ain’t Over Til It’s Over, Lenny Kravitz contó con un coro de 18 mil personas, que no dejaron de cantar su primer gran éxito de principio a fin.

Sin embargo, fue Again el tema que desató la locura y los gritos de los fans. Apenas sonaron los primeros acordes de esta canción, que data del año 2000, y todos los presentes brincaron de su asiento, el recinto se iluminó con la luz de los celulares y cada una de las letras fue interpretada al unisono.

El Palacio de los Deportes explotó en emoción! La locura se desató al sonar los primeros acordes de Again, uno de los mayores éxitos de Lenny Kravitz.

Como si el éxtasis provocado por este tema no fuera suficiente, Lenny Kravitz “sacó” otras de sus dos cartas más fuertes: American Woman y Fly Away, temas con los que sacó a relucir sus mejores y más sexys pasos de baile.

Con Human intentó dar cierre a la velada; sin embargo, los gritos del público lo trajeron de regreso al escenario para una canción más: Let Love Rule.

Más que un cierre de concierto, esta canción fue como un ritual de despedida para Kravitz, quien aprovechó la entrega del público mexicano para bajar a saludarlos y recorrer toda la zona general.

Tras dos horas de música, baile y gritos, Lenny Kravitz se despidió del público mexicano… no sin antes prometer volver muy pronto.