El periodista Luis Chaparro aseguró en redes sociales que fuentes del FBI le confirmaron la detención del narcotraficante Dámaso López Serrano, alias “EL Mini Lic”, ex líder del Cártel de Sinaloa en Virginia, Estados Unidos.

López Serrano, hijo de Dámaso López Nuñez “El Licenciado”, se entregó a las autoridades estadounidenses en 2017 y dos años después se declaró culpable por cargos de narcotráfico y obtuvo en 2022 su libertad condicional al convertirse en testigo y colaborador en las investigaciones contra “Los Chapitos”, hijos de El Chapo Guzmán y participar como testigo en su juicio.

De acuerdo con las primeras versiones, el Mini Lic, permanecía bajo vigilancia de las autoridades estadounidenses en libertad condicional; sin embargo habría sido detenido por seguir participando en actividades de tráfico de drogas, específicamente de fentanilo.

Dámaso se ganó la enemistad de los hijos de Joaquín “El Chapo”Guzmán” luego de que sonaran rumores de que el líder del Cartel de Sinaloa lo prefería a él por encima de sus hijos y acudía sin falta a los eventos sociales de su ahijado y no así a los de sus vástagos; así lo narró el mismo Mini Lic en una entrevista otorgada en 2022, al periodista Luis Chaparro.

El Buró Federal de Investigación de Estados Unidos no ha emitido algún comunicado oficial al respecto de la detención del narcotraficante, quien también estaría relacionado como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés.

EXCLUSIVE: FBI sources just confirmed to me Dámaso López Serrano, ‘El Mini-Lic’ was just apprehended in the Virginia area for “fentanyl trafficking charges”. pic.twitter.com/2uIZzmewks

— Luis Chaparro (@LuisKuryaki) December 14, 2024