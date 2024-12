Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, manifestó su oposición al uso de misiles de largo alcance estadounidenses en territorio ruso, una medida que calificó como una escalada innecesaria en el conflicto entre Ucrania y Rusia. A pesar de su postura, el republicano aseguró que no abandonará a Kiev en sus esfuerzos bélicos. Estas declaraciones fueron publicadas en la revista Time, que lo nombró Persona del Año 2024.

“¿Por qué estamos haciendo esto? Sólo estamos empeorando la guerra”, cuestionó el republicano, al referirse al reciente uso por parte de Ucrania de misiles ATACMS, con un alcance de hasta 300 kilómetros, en ataques contra bases rusas. Este apoyo militar, aprobado en noviembre por la administración de Joe Biden, provocó una respuesta enérgica del Kremlin, que advirtió sobre posibles represalias con su misil hipersónico Orechnik.

El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó estos ataques como una “línea roja” y amenazó con atacar centros estratégicos en Kiev y países occidentales involucrados en el suministro de armas. Por su parte, John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, evitó entrar en conflicto con las posturas del presidente electo, por lo que reiteró que la administración saliente busca dejar a Ucrania en una posición de fortaleza.

Mientras el magnate neoyorquino mantiene un enfoque crítico hacia las políticas actuales, el gobierno de Biden aprobó un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por 500 millones de dólares, que incluye armas urgentes para reforzar la defensa ucraniana.

En otro frente, Trump busca reconfigurar las relaciones internacionales al extender una invitación al presidente chino, Xi Jinping, para asistir a su toma de posesión el 20 de enero.

Aunque no se ha confirmado la asistencia de Xi, Karoline Leavitt, futura secretaria de prensa de la Casa Blanca, destacó la iniciativa como un esfuerzo por mantener un diálogo abierto con adversarios estratégicos.

“El presidente siempre pone los intereses de EU en primer lugar, pero está dispuesto a hablar con cualquiera”, declaró Leavitt en una entrevista con Fox News.

La relación entre el republicano y el mandatario chino ha tenido momentos de cercanía, como su encuentro en Mar-a-Lago en 2017, pero también tensiones, particularmente en temas económicos. El republicano prometió endurecer los aranceles sobre importaciones chinas, con tasas de hasta el 60 por ciento, como parte de una estrategia para frenar el flujo de precursores del fentanilo hacia EU.

