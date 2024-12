La expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se encuentra en el hospital luego de sufrir una lesión durante un viaje a Luxemburgo, informó su portavoz Ian Krager.

“Mientras viajaba con una delegación bipartidista del Congreso en Luxemburgo para conmemorar el 80 aniversario de la Batalla de las Ardenas, la presidenta emérita Nancy Pelosi sufrió una lesión durante un compromiso oficial y fue admitida en el hospital para su evaluación”, mencionó.

While traveling with a bipartisan Congressional delegation in Luxembourg to mark the 80th anniversary of the Battle of the Bulge, Speaker Emerita Nancy Pelosi sustained an injury during an official engagement and was admitted to the hospital for evaluation.

Mediante un breve comunicado, Krager reveló que Pelosi, de 84 años de edad, “está recibiendo actualmente un trato excelente por parte de médicos y profesionales de la salud”.

Asimismo, detalló que “sigue trabajando y lamenta no poder asistir al resto de los compromisos de CODEL para honrar el coraje de nuestros militares”.

El CODEL bipartidista estaba programado para extenderse hasta el sábado e incluía a otros 17 miembros de la Cámara de Representantes de ambos partidos, según la oficina del presidente Mike Johnson.

Speaker Emerita Pelosi was personally and officially honored to travel with the distinguished delegation, many of whom had family members who fought in World War II — including her uncle, Johnny.

She looks forward to returning home to the U.S. soon.

