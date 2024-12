Luego de ser mencionado en la conferencia de la Presidencia de la República de este viernes por inscribirse en la contienda para la elección de jueces, magistrados y ministros en junio próximo, el panista Roberto Gil Zuarth aseguró que participa como acto de resistencia.

En una carta que dirige a la presidenta Claudia Sheinbaum y que colocó en su cuenta de “X”, el ex diputado, ex senador y ex secretario particular del presidente Felipe Calderón aclaró a la mandataria que no se arrepiente ni de desdice de ninguno de las críticas que ha vertido hacia la reforma judicial.

“Es contraria a los principios esenciales del constitucionalismo democrático, de la forma republicana de gobierno, de los tratados en materia de derechos humanos y, además, abiertamente contradictoria con las obligaciones que el pais asumió en el T-MEC”, señaló Gil Zuarth.

Enfatizó que sigue siendo militante de Acción Nación y como tal, aprendió que se resiste luchando, incluso en las peores condiciones.

“Pero no me he presentado (a la elección del Poder Judicial) para defender o representar a un partido.

Eso se lo dejo a quienes no saben, no pueden separar sus responsabilidades republicanas de sus roles partidistas. Ningún juez debe pensar y decidir por consigna de grupo. Como ministro decidiré sin mirar partidos ni movimientos. Con la ley y por la ley”, expuso.

Agradeció a Sheinbaum el haberlo llamado conservador porque honra la actitud de cuidar a las instituciones ante la “ligereza ferocidad de los ardores transformadores”.

“Hoy más que nunca se requieren jueces que conserven la razón, la sabiduría de la historia y la prudencia ante la realidad. Competiré precisamente para conservar desde la Corte lo que queda de República”, concluyó.

Por la mañana, Sheinbaum fue cuestionada sobre la inscripción de Gil Zuarth en la elección de jueces, magistrados y ministros lo que primero calificó de “hipocresía del conservadurismo”.

Sin embargo, expresó que era bueno que participará, pero recordó que en el comité de evaluación del Poder Ejecutivo y pidió que se haga también en los del Judicial y Legislativo, que se haga una revisión de las personas que se inscriben para que cuenten con todos los requisitos.

“Que bueno que va a participar. Ya se arrepintió de que estaba en contra de la reforma al Poder Judicial, yo creo, ¿no?, quiere decir que ya recapacitó, no sé qué piense su partido, o ya no sé de qué partido sea, porque ya ven que están renunciando muchos al PAN, al PRI, al PRIAN, pues”, dijo la presidenta.

