Pulp, la legendaria banda de britpop liderada por Jarvis Cocker, informó, a través de sus redes sociales, que se uní a las filas de Rough Trade Records, el icónico sello independiente con base en Londres, Inglaterra, creado por Geoff Travis.

Asimismo el sello discográfico expresó con emoción:

Pulp have signed to Rough Trade Records.

The band say “Rough Trade have managed Pulp for over 30 years so it feels great to finally be on the label. We did it!”#pulp pic.twitter.com/TKVcQDLao1

— Rough Trade Records (@RoughTradeRecs) December 12, 2024