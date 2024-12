La cantante Rigoberta Bandini decidió volver a la escena musical para seguir haciendo grande su proyecto. Y es que en la antesala de su próximo álbum Jesucrista Superstar, presentó Si Muriera Mañana y Pamela Anderson.

Ambos temas muestran una etapa de Paula Ribó, nombre real de la cantante y un renacimiento que la animó a seguir adelante.

“Es un disco con muchas canciones y decidí iniciar con Si Muriera Mañana por la temática de Jesucrista Superstar, el video es la resurrección, vuelvo a nacer y tengo el privilegio de vivir.

“En cuanto a Pamela Anderson decidí que fuera muy al estilo Rigoberta old school, muy catchy. El disco no será todo así, no he tenido miedo de explorar diferentes facetas, estoy muy emocionada y ya espero que las descubran”, declaró a este medio.

Y es que para su próximo álbum, Bandini estuvo en pláticas con algunas disqueras que la tentaron a formalizar para que éstas hicieran más grande su nombre en el mainstream.

“Para mí, ser artista independiente es maravilloso porque me permite tener el control de dónde invierto mi dinero, con quién quiero trabajar pero también hay esa parte de inseguridades, eso sí, soy la dueña de todo.

“Tengo la suerte de haber llegado lejos y para este álbum me plantee el unirme a una disquera, pero de repente pensé en que no tenía ningún sentido. Sin ellos igual lo puedes lograr. Estoy muy cómoda aunque en ocasiones tengo dolores de cabeza por llevar todo, tengo un equipo reducido y maravilloso”, compartió.

Tras trabajar con Julieta Venegas en el tema Qué Más Da, Rigoberta no descarta trabajar con más artistas de Latinoamérica.

“Me encantaría colaborar con Mon Laferte porque la he escuchado muchísimo y con Christian Nodal por su voz. Aunque nuestros proyectos son diferentes sería un sueño escuchar alguna de mis canciones en su voz”, declaró.

La salud mental de Rigoberta Bandini

El rápido ascenso a la fama del proyecto de Paula Ribó la hizo replantearse diversas cosas como separar a la artista de la persona y disfrutar los momentos, situación que le trajo paz.

“Esa separación me ha ayudado muchísimo, en este tiempo he aprendido a valorar lo que me pasó. Fue tan rápido que no lo pude saborear y de cara a la nueva etapa vengo con más consciencia. Este tiempo de pausa necesitaba tenerlo por tranquilidad y esto hizo que funcionara creativamente, porque no paré”, reflexionó.

Para 2025 la cantante ofrecerá una gira en distintas arenas de España y promete volver a México para presentar el álbum y su concierto. Admite que tiene una deuda con el país pues la recibieron de una forma impresionante en 2022.

“Lo que puedo decir es que vendré a tocar y a presentar el álbum. Después de la primera etapa me quedó mucho pendiente México. La única vez que vine me sentí Paul McCartney porque me transmitieron energía. Tengo que devolver el amor que me han dado”, concluyó.