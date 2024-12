El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que conmutó las condenas de casi 1.500 convictos e indultó a otros 39 sentenciados por delitos no violentos, en lo que la Casa Blanca calificó como el mayor acto de clemencia en un solo día en la historia del país.

“Estoy indultando a 39 personas que han demostrado una rehabilitación exitosa”, dijo Biden en un comunicado, añadiendo que también había “conmutado las sentencias de casi 1.500 personas que están cumpliendo largas penas de prisión”.

La Casa Blanca informó que las casi 1500 personas a las que se les conmutó la pena -“el mayor número de la historia en un solo día”- llevaban al menos un año en régimen de prisión domiciliaria.

“Estados Unidos se construyó sobre la promesa de posibilidades y segundas oportunidades”, dijo el mandatario.

Biden precisó que las 39 personas indultadas “se comprometieron a hacer que su comunidad sea más fuerte y más segura”.

Entre los beneficiados se encuentra un “veterano de guerra condecorado que dedica gran parte de su tiempo a ayudar a los miembros de su iglesia”, dijo la Casa Blanca.

También una enfermera “que ha dirigido las respuestas de emergencia durante varios desastres naturales” y un consejero en adicciones “que trabaja de forma voluntaria”.

“Estamos encantados de que el presidente Biden haya hecho posible que estas personas permanezcan con sus familias y comunidades, a las que pertenecen”, comentó Cynthia W. Roseberry, de la organización de derechos civiles ACLU.

Dick Durbin, influyente congresista demócrata, celebró a su vez el “importante paso” dado por el presidente, pero también le pidió que “siga utilizando su poder de indulto hasta el final de su mandato para remediar errores judiciales”.

Biden enfrentó críticas por haber indultado a principios de diciembre a su hijo Hunter, declarado culpable en dos casos penales, a pesar de haber asegurado anteriormente que no lo haría.

En diciembre de 2020, su predecesor republicano y pronto sucesor Donald Trump también indultó al padre de su yerno y asesor Jared Kushner, Charles Kushner, condenado en 2004 a dos años de cárcel por delitos fiscales.

Recientemente anunció su intención de nombrarlo embajador en Francia.

En 2001, en su último día de mandato, Bill Clinton indultó a su hermanastro Roger Clinton, condenado en 1985 por posesión de cocaína.

Tanto Roger Clinton como Charles Kushner ya habían cumplido sus penas de prisión al momento de la gracia presidencial.

Today, I’m pardoning 39 people with non-violent crimes who have demonstrated remorse and rehabilitation, and I’m commuting the sentences of nearly 1,500 others – many of whom would have received lower sentences today.

America was built on second chances. That’s what these… pic.twitter.com/OigPcN8qkJ

— President Biden (@POTUS) December 12, 2024