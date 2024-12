Este miércoles usuarios reportaron la caída de las redes sociales de Meta que está compuesta por Facebook, Instagram y WhatsApp.

Este 11 de diciembre cerca de medio día se registró la caída a nivel internacional de las redes sociales de Meta, en las que se encuentra IG, Facebook y Whatsapp.

De acuerdo a Downdetector (la aplicación que ofrece monitorización en tiempo real del estado y del tiempo de actividad para cientos de servicios, incluyendo interrupciones y cortes de telecomunicaciones) detalló que entre los principales problemas que enfrentaron las redes sociales es que no se podían enviar y recibir mensajes así como cargar publicaciones.

Por lo anterior, la empresa dueña de estas redes sociales se pronunció a través de X, en donde se disculpó por el problema con los usuarios.

Lo anterior tras casi dos horas de no tener servicio estable.

Por lo que detalló que se encontraba trabajando para poder solucionar los problemas los mas rápido posible.

“Hola, amigos. Somos conscientes de que un problema técnico está afectando la capacidad de algunos usuarios para acceder a Facebook. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible y disculparnos por cualquier inconveniente”, se lee una publicación en Facebook.

No obstante, Whatsapp también se pronunció a través de X para comunicarse con sus usuarios.

“Estamos al tanto de algunos problemas para acceder a WhatsApp. Estamos trabajando activamente para encontrar una solución y estamos empezando a ver que la mayoría de las personas vuelven a la normalidad. Esperamos que todo vuelva a la normalidad en breve”.

We’re aware of some issues accessing WhatsApp. We’re actively working on a solution and starting to see a return to normal for most people. We expect things to be back to normal shortly.

