De manera oficial y rompiendo un importante paradigma dentro de la industria cinematográfica, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que los Oscars 2025 serán transmitidos también a través de plataformas de streaming.

A través de un anuncio por medio de su cuenta oficial en X, The Academy reveló que la plataforma de “Hulu” será la encargada de llevar el evento en vivo dentro de su aplicación de streaming para todos sus suscriptores.

Además de este importante anuncio, se señaló que los Oscars 2025 se seguirán transmitiendo en televisión como ha sido la costumbre, esto como una alternativa para aquellos interesados en ver la gala en la cadena hermana de American Broadcasting Company (ABC).

Recordemos que con la llegada de las plataformas de streaming al mundo y de la propia creación de contenidos para los usuarios, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se ha ido adaptando a estos nuevos cambios, integrándose poco a poco.

La alfombra roja y ceremonia de premiación correspondiente a los Óscar se llevará a cabo el 2 de marzo de 2025 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California.

Previo al anuncio de la transmisión, “The Academy” presentó con bombo y platillo, al comediante estadounidense Conan O’Brien como el presentador de la 97 edición de los Premios Óscar 2025.

“Estados Unidos lo exigió y está sucediendo ahora mismo: la nueva chalupa suprema con queso de Taco Bell. En otras noticias, soy el anfitrión de los Oscar”, platicó Conan O’Brien.

For the first time ever, catch the Oscars live on @ABCNetwork and @Hulu March 2nd with Conan O’Brien (@TeamCoco) hosting. Expect the unexpected—only at the #Oscars. pic.twitter.com/7mVnbsZMOz

— The Academy (@TheAcademy) December 11, 2024