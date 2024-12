El grupo estadounidense Google anunció el miércoles el lanzamiento de Gemini 2.0, su modelo basado en la inteligencia artificial (IA) más avanzado hasta la fecha, en un momento en que los gigantes tecnológicos del mundo compiten por tomar la delantera en esta tecnología de rápido desarrollo.

Sundar Pichai, director ejecutivo del grupo, dijo que el nuevo modelo marca lo que la compañía llama “una nueva era de agentes” en el desarrollo de la IA, con modelos de esa tecnología diseñados para comprender y tomar decisiones sobre el mundo que lo rodea.

“Gemini 2.0 trata de hacer que la información sea mucho más útil”, explicó Pichai en su anuncio, enfatizando la capacidad mejorada del modelo para comprender el contexto de la realidad, pensar con varios pasos de adelanto y tomar decisiones supervisadas en nombre de los usuarios.

Google, Meta, Amazon y OpenAI, creador de ChatGTP, están tomando medidas aceleradas para lanzar modelos de IA más potentes a pesar de su inmenso costo y de cuestionamientos sobre su potencial utilidad y efectos inmediatos para la economía en general.

Un agente de IA, la última tendencia en el área tecnológica de Silicon Valley, es un asistente a nivel digital que se supone que detecta el entorno, toma decisiones en función de él y efectúa acciones para lograr objetivos específicos.

Today we announced Gemini 2.0, our most capable AI model yet. With new advances in multimodality — like native image and audio output — and native tool use, it will enable us to build new AI agents that bring us closer to our vision of a universal assistant. pic.twitter.com/SuS2OZOSzT

— Google (@Google) December 11, 2024