La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (62) se convirtió en la cuarta mujer más poderosa del 2024. Esto de acuerdo a la revista Forbes como parte de su listado “Las mujeres más poderosas del mundo” que incluye a figuras de la política, entretenimiento y filantropia.

La publicación mencionó en su portal que la llegada al poder de Sheinbaum es un logro histórico debido a que en poco más de 200 años como país independiente, México logró tener a su primera mujer presidenta.

De igual forma agregó que para tomar en cuenta a las 100 mujeres más poderosas de este año se tomaron en cuenta cuatro parámetros: dinero, medios de comunicación, impacto y las esferas de influencia.

Por si te lo perdiste: Sheinbaum pide a IPN devolverle a México su apoyo

“Claudia Sheinbaum hizo historia cuando fue elegida la primera mujer presidenta de México en una victoria aplastante en junio de 2024. En su toma de protesta en octubre fue recibida con gritos de ‘Presidenta'”, destacó el medio.

The women on the 2024 #PowerWomen list define this moment. Take a look: https://t.co/2oiOED7nbY pic.twitter.com/w1r8NiU4AU

— Forbes (@Forbes) December 11, 2024