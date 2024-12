Durante el fin de semana pasado, el régimen del exdictador Bashar al Assad, cayó ante las fuerzas rebeldes en Siria, por lo que muchos recintos considerados exclusivos fueron tomados por la población civil; pero existe un lugar que hasta ahora había sido el más temido de todo el país y es la prisión de Sednaya.

La prisión Sednaya, fue un centro penitenciario militar en el régimen de Assad en donde presuntamente se realizaban torturas y ejecuciones a diario, en dicho recinto eran encarcelados opositores políticos, periodistas, activistas y “enemigos del régimen”.

La prisión era la más temida en todo Siria, y según diversas ONG’s y testigos, se realizaban ejecuciones diariamente sumado a torturas por parte del personal. Los locales coloquialmente la llamaban “El matadero humano”.

Cuando las fuerzas rebeldes liberaron Damasco, muchos lugares fueron tomados por las fuerzas opositoras y uno de sus principales objetivos era la prisión de Sednaya.

La prisión actualmente está siendo liberada por los rebeldes y la población civil, no obstante ha resultado ser una tarea difícil, ya que el recinto cuenta con pasadizos y lugares secretos faltos por descubrir, por lo que muchas personas creen que hay gente debajo de los suelos condenada a pasar su encierro bajo tierra.

Los sirios, intentan localizar a sus seres queridos a través de estos pasadizos ocultos y los esfuerzos han sido complejos ya que el lugar es bastante grande y oscuro, además de contar con celdas de hormigón reforzado.

Las personas que hasta el momento han sido liberadas, han mostrado irreversibles traumas, posiblemente de las torturas que se les realizaban, siendo incapaces de hablar ante las cámaras. Muchos de estos presos liberados llevaban más de 40 años en el encierro.

⚡A Syrian man eats chips for the first time in a long time

He was found in the Red Prison, which is the underground floor in Sednaya Prison.

Due to the torture and trauma, he doesn’t even remember his own name or when he came to the prison. pic.twitter.com/5pyEI5KhcD

— Xumas (@xumas_iq) December 9, 2024