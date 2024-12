El senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, advirtió que está listo para enfrentar en cualquier momento al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

“Estamos listos pa’l tiro ni nos van a doblar ni nos van a echar para atrás y los ponemos en su lugar” refirió ante la advertencia del senador de Morena, sobre el clima de tensión que existe en el Senado.

“Yo esperaría que no vuelva a pasar, pero tampoco es para espantarse, no sería ni el primer ni el último congreso que se liara inclusive a golpes, ha pasado eso. No estoy diciendo que deba suceder, no estoy diciendo que sea la forma; nosotros tenemos mayoría, tenemos los argumentos, tenemos la razón, no deberíamos caer en esas provocaciones, pero entiendo que esas cosas sucedan”, dijo Fernández Noroña.

Al respecto, el senador Alejandro Moreno, consideró que en Morena “no tienen inteligencia y no saben cómo llevar la relación entre los poderes” y acusó al presidente del Senado de tener un estilo “cantinflesco”.

Dijo que el morenista, “así como dice una cosa, dice otra que pareciera graciosa. Yo como les he dicho, no es lo correcto que hagan declaraciones de ese tipo como si fuera un pleito de mercado … los que nos dedicamos a la política estamos listos para esto y lo hemos dicho porque nosotros estamos bien, fuertes y no le tenemos miedo a nada ni a nadie y no nos van a doblar … pero no tengan duda que ante cualquier falta de respeto que haya con nosotros, bueno personal yo lo pongo en su lugar ¡eh! no tengan duda”.