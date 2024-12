La revista Time nominó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a “Persona del Año 2024”, y este medio estadounidense tiene en su lista el nombre de diez personas influyentes en este año, por ejemplo, el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump.

Entre los nominados a la distinción, está la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris; el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu; Kate Middleton, princesa de Gales; y Mark Zuckerberg, CEO de Meta.

Asimismo, en la lista de esta revista de renombre, figura el republicano Donald Trump, ahora presidente electo de los Estados Unidos; el empresario Elon Musk; y Julia Navalnaya, economista rusa.

De acuerdo al sitio de Time, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo historia en 2024, al convertirse en la primera mujer en ocupar dicho cargo en nuestro país, a la vez se resalta que la mandataria es de izquierda.

Cabe mencionar, que la presidenta Claudia Sheinbaum, centró su campaña en la lucha contra la pobreza, y asumió el cargo en un momento en que México enfrenta problemas en economía y violencia, señala la revista.

En tanto, la revista Time, también colocó a Claudia Sheinbaum, en su lista de 100 personalidades en cuanto a ciencia climática, dado que es una académica que contribuyó a la redacción de dos informes para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas.

