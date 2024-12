El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, consideró que “la derecha está jugando con fuego desde hace rato”, por lo que los acusó de tener una actitud “hipócrita”, ante el enfrentamiento ocurrido en la sesión del 5 de diciembre entre los senadores de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez y Adán Augusto López con los panistas Mario Vázquez y Enrique Vargas.

“Yo insistiría que la derecha está jugando con fuego desde hace rato. O sea, tú no puedes estar provocando, injuriando, hostilizando por su forma de pensar a alguien, y pensar que te tienes que aguantar. A mí me han agredido hasta físicamente, una persona me estuvo agrediendo”, recordó.

Te puede interesar: Diputados votarán mañana leyes reglamentarias de reforma judicial

El senador de Morena dijo que “hay una actitud profundamente hipócrita de la oposición, lo digo con todas sus letras, y tienen que hacerse cargo que no pueden seguir por ese camino impunemente”.

Recordó que cuando se discutió la reforma al Poder Judicial, “plantearon que querían que hubiera argumentos. Acto seguido: cuando le tocaba hablar a nuestro movimiento tomaron la tribuna y no dejaron de gritar. Hubo otra reforma, que ya no recuerdo cuál, que metieron los megáfonos y todo, y no nos dejaron en ningún momento expresarnos”.

Por ello, consideró que “todo mundo tenemos que hacer una valoración de nuestra actuación política y generar que se debata con toda la dureza que se quiera”.

Sobre el enfrentamiento de la semana pasada dijo que más allá de la anécdota, “tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de la tribuna. Cuando tú injurias a alguien, por enérgico que sea el debate, se corre el riesgo que suceda lo que pasó. Y me parece que, si das argumentos y haces señalamientos y haces críticas, es una manera diferente. Yo soy muy duro en el debate y a mí no me pueden acusar de que esté injuriando a alguien con expresiones de esa naturaleza; no lo he hecho nunca”.