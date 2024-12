La Comisión de Justicia aprobó, con los votos a favor de la coalición Morena-PT-PVEM y en contra de la oposición, los dictámenes a las minutas para la expedición de la Ley Orgánica y de la Ley de Carrera Judicial ambas del Poder Judicial de la Federación y la que modifica la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas reglamentarias de la reforma al Poder Judicial.

El diputado Hugo Eric Flores (Morena) condenó que la oposición critique la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, sin siquiera saber cómo va a funcionar.

“No creo que sea muy buena idea estar diciendo que no va a funcionar algo que todavía no existe y que, por cierto, en otros países sí funciona (…) pero desafortunadamente en la oposición ya no hay abogados que vengan a debatir procedimientos parlamentarios y lo lamento mucho, porque yo sé que muchos de ellos tienen capacidad profesional para que viniéramos a hablar de eso. No volver a venir a denostar una institución, que todavía no nace”, expresó el morenista.

Agregó que el según el dictamen, el Órgano de Administración Judicial tiene funciones específicas, pero que la oposición confunde las funciones de éste con el Tribunal de Disciplina Judicial, cuando lo que se debería hacer es debatir cómo perfeccionarlo.

Flores aseveró que con los cambios aprobados la “columna vertebral” del Poder Judicial se mantiene, y si se está innovando es porque se busca que funcione.

El diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) sostuvo que el Tribunal de Disciplina Judicial será el encargado de limitar la liberta de criterio de los jueces “y de garantizar criterios conforme al poder político en turno”.

“La mayoría de morena y sus aliados que están hoy aquí hablando ya no tendrán responsables a quienes echarle la culpa, ya no habrá una Norma Piña a quien atribuirle el descalabro del Poder Judicial. Y ustedes tendrán que rendir cuentas por lo que están aprobando aquí”, sentenció.

El diputado Alejandro Domínguez (PRI) sostuvo que los problemas de la justicia en el país están en las fiscalías y en que no se fortalece el Ministerio Público, “el problema de la justicia está en que una gente del Ministerio Público trae hasta mil carpetas de investigación o investiga o vincula”.

Los dictámenes fueron turnados a la mesa directiva para darles publicidad en el pleno en una primera sesión mañana y en una segunda vespertina discutirlas y votarlas.

LDAV