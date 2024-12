Este domingo 8 de diciembre se termina la temporada 2024 de la Fórmula 1 y el piloto Sergio “Checo” Pérez buscará cerrar lo mejor posible este año automovilístico.

Será el circuito de Yas Marina, en el Gran Premio de Abu Dhabi, en donde el mexicano tratará de cerrar bien una temporada en la que tuvo varios altibajos debido a las fallas en su monoplaza.

Asimismo, busca revertir los fallos que tuvo durante la carrera clasificatoria de este sábado, en donde quedó fuera de la Q1 debido a una confusión.

A pesar de ello, “Checo” Pérez se muestra optimista, pues dijo que mañana va por una gran carrera para cerrar bien esta temporada en la F1.

“Última qualy del año, fue una pena perder 1 juego en Q1 con la confusión que tuvieron de track limits. Mañana vamos por una gran carrera para cerrar con todo”, comentó en sus redes sociales.

Para este domingo, el piloto mexicano largará desde la posición número 10 y estará en busca de sumar puntos a la causa de la escudería de Red Bull, para tratar de adjudicarse, junto con Max Verstappen, del tercer lugar -o en su caso el segundo lugar, el cual es más complicado- del Mundial de Constructores.

Last qualifying of the year. It was a shame to lose a set of tires in Q1 due to the confusion with track limits.

Tomorrow, we’ll go for a great race to finish strong! 💪

Última qualy del año, fue una pena perder 1 juego en Q1 con la confusión que tuvieron de track limits.… pic.twitter.com/Hwl5XXGUiy

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 7, 2024