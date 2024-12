Los listados de fin de año se hacen presentes. Estos siempre son polémicos ya que muchos consideran que son obsoletos o que no hay objetividad con las posiciones que se les otorgan.

Pero aunque se realicen estos comentarios, la realidad es que aún así captan la atención y es momento de compartirles los sencillos que considero relevantes de este 2024.

Lose Ya Breath / Anitta. La cantante brasileña mezcló el pop y funk para hacerlo más digerible al mercado mundial. El funk carioca se caracteriza por los sonidos crudos en el que el exceso de graves y letras sobre temas como el sexo y las favelas son recurrentes. Anitta decide hablar de una noche desenfrenada y cumple su cometido, que todos bailen música de su país.

Alibi (with Pabllo Vittar & Yseult) / Sevdaliza. Pasaron casi dos años para escuchar el track que colocó a la cantante iraní en el mapa del mainstream. Sampleó un clásico de la música colombiana, Rosa de Magín Díaz y fusionó tres géneros musicales: funk, reguetón y bullerengue. En estos también incluyó idiomas como el portugués y francés para hablar de un mal: un hombre.

Aquamarine / Addison Rae. La ahora exinfluencer estadounidense decidió entrar de lleno al pop con un tema en el que usa metáforas para hacer referencia a su cuerpo y relacionarlas con el mar. Rae se considera una Diosa marina que busca dominar el pop de su generación.

Angel Of My Dreams / JADE. Como su primer tema en solitario, la exintegrante de Little Mix decide fusionar un tema pop con una balada y hablar sobre su experiencia de vida, además de samplear Puppet on a String, de Sandie Shaw. Es un reclamo a lo vivido cuando estaba bajo el mando de Simon Cowell y a las oportunidades. Aunque eso es parte de su vida, JADE muestra que no fue una etapa fácil.

Life / Jamie XX feat. Robyn. El productor inglés decide unirse con la cantante sueca para celebrar la vida al ritmo de electrónica. Pero la gracia de este track es el uso del sample de The House of the Rising Sun, de Revelacion y que fue remezclado por Cerrone.

TONY MONTANA / Foudeqush. La música hecha en México no podía faltar y qué mejor que la irreverencia de la cantante mexicana que nos invita a vivir una noche llena de desenfreno a ritmo de electrónica y R&B. La nueva etapa de la oriunda de Coahuila inició con su EP Angela que dio un giro a lo que conocíamos de ella.

Estos son algunos de los tracks que llamaron mi atención en este año. ¿Cuáles fueron los suyos? Atentos que también vienen los discos del año. Pendientes y seguimos…

@Leo_Vega