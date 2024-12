El ocaso del 2025 trajo consigo la inesperada pero satisfactoria noticia de que la saga de libros de Trainspotting tendrá un volumen más titulado Men in Love.

Esto fue confirmado por su escritor, el escocés Irvine Welsh, que desde el jueves advirtió a sus lectores que se mantuvieran atentos para una noticia.

“Renton, Spud, Sick Boy, Begbie, Choose Life, Choose Love (Elige la vida, Elige amar, por su traducción al español)”, dice el video publicado con un fondo anaranjado que reveló que Men in Love estará listo en julio de 2025.

For all the crazy #MenInLove and the women daft enough to put up with them. pic.twitter.com/YHS7Oesqt1

— Irvine Welsh (@IrvineWelsh) December 6, 2024