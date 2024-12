El novelista George R.R. Martin es uno de los más relevantes de la cultura popular actual y es que no bastó con su fama en el mundo literario, también lo llevó a la pantalla con Juego de Tronos, un argumento que ha generado millones de fans en todo el mundo, pero que irónicamente está incompleto.

La saga de libros titulada como Canción de Hielo y Fuego se compone de hasta ahora cinco libros pero su última novela está en desarrollo desde hace mucho tiempo y los fans esperan a que llegue pronto pero solamente ha adelantado que tendrá alrededor de mil 500 páginas y que ya tiene las primeras escritas.

Recientemente, el autor habló con el medio The Hollywood Reporter y contó levemente lo que ha sucedido con este esperado escrito: “Desafortunadamente estoy 13 años tarde. Todo el tiempo que me digo eso pienso en cómo es que pude haber llegado hasta este punto, pero no sé, todo pasa un día a la vez. Pero todavía esa es una de mis prioridades”, dijo el escritor.

“Mucha gente ya está escribiendo obituarios sobre mí. Dicen que nunca la terminaré y tal vez tengan razón. No lo sé. Estoy vivo ahora mismo y luzco vital, y no pienso retirarme nunca, no soy un golfista”, dijo.

Por otro lado, también contó una faceta muy poco conocida, la de haber financiado unos cortos de un querido amigo escritor llamado Howard Waldrop.

Fue en los años 60 cuando un joven Martin de 15 años que quería comprar un cómic de DC: “he Brave and the Bold #28 fue muy importante porque era la primera aparición de la Liga de la Justicia de América” y fue así que por 25 centavos, el futuro actor contactó a un joven de Arlington, Texas de nombre Howard Waldrop para adquirir el ejemplar e iniciar una amistad duradera

“Sin duda, era mi amigo más antiguo en el mundo de la ciencia ficción y la fantasía”, dijo George sobre su amigo que falleció en enero de este año: “quiero a ese chico. Todavía lo extraño”, dijo.

“Empezamos a escribirnos cartas, cartas de verdad, eso era algo que hacíamos en aquella época. Nos llevamos bien a distancia. Ambos éramos aspirantes a escritores. Ése fue nuestro primer intercambio. Fue en 1963, había un tipo llamado John F. Kennedy en la Casa Blanca, pero no conocí a Howard en persona hasta 1972”, relató.

Howard Waldrop siempre fue un escritor menor a comparación de Martin, pero no obstante es considerado de culto dentro del mundo de la ciencia ficción e incluso su trayectoria fue homenajeada con el premio World Fantasy Award de 2021.

“Era un escritor increíble. No había nadie como Howard, pero no era comercial”, dijo del texano que escribió un sin fin de cuentos cortos. “yo escribí muchos cuentos y los vendí, pero con el tiempo comencé a escribir novelas y series, porque no se puede vivir de cuentos. No pagaban mucho”, agregó.

Pero tras el éxito comercial que le dio Juego de Tronos, su creador quiso brindarle un tributo a su colega al llevar algunos de sus cuentos a la pantalla en forma de cortometrajes, labor que contó que no fue fácil.

“Es difícil conseguir que alguien financie un cortometraje; los cines no quieren proyectar cortometrajes. Yo mismo tengo un cine, así que lo sé. Y es difícil conseguir que los grandes estudios los hagan. Lo intenté durante varios años… Al final me di por vencido”, contó.

Y fue ahí cuando cuenta que decidió “romper una regla de oro de Hollywood”, pero esto ocurrió antes de que Waldrop falleciera: “la regla es: nunca utilices tu propio dinero. Yo la rompí. Me dije ‘Maldita sea, voy a utilizar mi propio dinero’. Así que pusimos estas películas en producción; tres de ellas ya están terminadas. Dos más están en posproducción”, detalló.

The Ugly Chickens es el nombre de uno de estos cortos, el cual ya se encuentra en un circuito de festivales y que consiguió una nominación a Mejor Cortometraje en el Festival de Cine HollyShorts, el festival de cortometrajes que clasifica para los Oscar, por lo que espera que pueda tener una oportunidad en los premios de la Academia.

El filme narra la historia de Paula Linberl, una profesora que, tras enterarse de que el pájaro dodo, podría no estar extinto, se embarca en una expedición por todo el país para averiguarlo.

“Me emocionó mucho que le gustara tanto”, dijo sobre mostrarle al autor el primer corte de esta adaptación “Y le dije: ‘Bueno, casi hemos terminado. Tenemos algunas cosas más de posproducción que hacer, pero te lo mostraremos’. Pero, por supuesto, eso nunca sucedió. Murió seis días después de ver el primer corte”, confesó.

De esta forma s que George R.R. Martin busca usar su éxito para honrar a un amigo tan cercano y con quien se formó, incluso en los tiempos cuando también era un autor desconocido y de culto. Las otras historias que están en fila son Night of the Cooters y Mary-Margaret Road Grader.