Como parte de los nombramientos en diversos organismos que encabezarán su gobierno, Donald Trump anunció al empresario y astronauta, Jared Isaacman, como el próximo titular de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

“Me complace nominar a Jared Isaacman, un destacado líder empresarial, filántropo, piloto y astronauta, como administrador de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA)“, declaró el mandatario a través de sus redes sociales.

Te podría interesar: Los reyes de España asistirán a una misa funeral por víctimas de la DANA

El presidente electo de los Estados Unidos destacó las virtudes de Isaacman para encabezar a la agencia espacial estadounidense, pues en sus propias palabras, su trabajo servirá “para logros innovadores en la ciencia, la tecnología y la exploración espacial”.

“La pasión de Jared por el espacio, su experiencia como astronauta y su dedicación a superar los límites de la exploración, descubrir los misterios del universo y promover la nueva economía espacial lo hacen ideal para liderar a la NASA hacia una nueva y audaz era”, aseguró Trump.

Conocido por ser el fundador y director ejecutivo de Shift4, además de un famoso empresario y astronauta, Isaacman funge como uno de los principales proovedores de la fuerza aérea privada y se estima que tiene un patrimonio superior a los 2,000 millones de dólares.

Además de ello, se ha mencionado que tiene una estrecha relación con el multimillonario Elon Musk, por lo que se ha comenzado a especular posibles colaboraciones que pueda haber en el futuro entre la NASA y la empresa Space X.

I am delighted to nominate Jared Isaacman, an accomplished business leader, philanthropist, pilot, and astronaut, as Administrator of the National Aeronautics and Space Administration (NASA). Jared will drive NASA’s mission of discovery and inspiration, paving the way for…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2024