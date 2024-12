No alcanza para todo

Que siempre sí es un tema de recursos la razón por la que el Senado congeló la iniciativa que eleva a rango constitucional el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ayer, el líder de los senadores morenistas, Adán Augusto López, dijo que están esperando “que salga el presupuesto para ver el margen que se tiene”. Y es que nos cuentan que al final del día, los recursos no alcanzaron para cumplir todas las promesas de campaña. ¿Será?

Al estilo de YSQ

Dicen que al desayuno de Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con reporteros de la fuente, no asistieron quienes son calificados de “ministros traidores” por algunos de los que están en contra de la reforma judicial, y que cuando le preguntaron por qué no estuvieron presentes, solo dijo que no asistieron… Lo que nos comentan es que no estuvieron porque no fueron invitados. Tal parece que al igual que Ya Saben Quien, solo invita a los que coinciden con ella y no con quienes disienten a pesar de que son parte del mismo Poder. ¿Aprendió de aquel que ya se fue, pero que solo gobernaba para unos y se olvidaba del resto? ¿Será?

La guerra en Sinaloa

La situación en Sinaloa, provocada por los enfrentamientos entre el grupo de El Mayo y Los Chapitos parece insostenible, y ya se encuentra allá el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el único que parece no darse cuenta de la gravedad es el propio gobernador, aunque muchos dicen que sabe perfectamente lo que pasa, y cómo está su estado, pero que le conviene más hacerse el inepto. ¿Será?

Asunción de Máynez

Mañana, Movimiento Ciudadano realizará su quinta convención nacional democrática donde renovará sus órganos de dirección nacional, entre ellos, la coordinación nacional, que quedará, obvio, en poder de su excandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez. Los naranjas se dicen harto democráticos y paladines de la nueva política y seguramente harán gala de unidad, y cómo no, si solo habrá de una cerveza, perdón, de una sola sopa para elegir a su próximo líder. ¿Será?

Cuentas claras

Quien andará hoy por los rumbos de Donceles es Patricia Avendaño, la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nos cuentan que irá bien armada con cifras y datos de todo lo que harán el próximo año, para que los diputados locales lo consideren a la hora de asignar el presupuesto. Destaca la elección en el Poder Judicial, la consulta de presupuesto participativo y la consulta infantil, más las consultas ciudadanas que se acumulen. Les toca a los diputados arrastrar el lápiz y considerar el buen desempeño de este órgano local electoral. ¿Será?