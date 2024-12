El senador de Morena, Javier Corral reviró a las descalificaciones de su compañero de partido, Gerardo Fernández quien lo acusó de “mal agradecido” por haber votado en contra de la desaparición de los órganos autónomos como el Inai y aseguró que él no llegó a Morena a refugiarse sino a contribuir.

“Lamento muchísimo las declaraciones de Gerardo, me parecen muy injustas hacia mi persona, muy muy injustas, yo aquí no he venido a refugiarme, yo aquí he venido a contribuir, he venido aquí a aportar mi experiencia, y por supuesto que vengo aquí como un aliado político, yo fui invitado como un aliado político de la doctora Claudia Sheinbaum, renuncié al PAN, no renuncié a mis valores ni a mis principios, con esa formación estoy colaborando para que el proyecto de la doctora sea exitoso”, declaró.

Dijo que a raíz de las descalificaciones de Fernández Noroña, ha recibido mensajes de solidaridad de dirigentes de Morena, de actores relevantes “y eso me reconforta, saber que por una expresión radical de intolerancia que es la que ha tenido Gerardo, hay otros que han expresado una posición diferente”.

Refirió que él platicó con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum su oposición a la desaparición de los órganos autónomos. “Yo desde el principio dije que no iba a ir, se lo dije a la doctora y se lo dije a los actores, aquí nadie está engañado, yo no he engañado a nadie, siempre fui muy claro porque no iba a poder votar a favor de desaparecer al Inai ni a la Comisión Federal de Competencia Económica, ni a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, si yo creo en la existencia de esos órganos autónomos”.

Consideró que en lugar de la desaparición de los órganos autónomos se pudieron arreglar de otra manera, muchas críticas que se les hacen son correctas, pero “si era de operadores, podíamos haberlos cambiado, si era de presupuesto pues habríamos podido reducirlos, si eran actos de corrupción pues se debieron haber sancionado, si eran problemas de diseño institucional se podrían haber fortalecido, pero no se termina quitando el mecanismo garante de derechos que son fundamentales”.

Confió en que una vez que pase “esta vorágine” Morena pueda reflexionar sobre el asumir el ejercicio de todas las decisiones.

