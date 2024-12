Misteriosos drones en Nueva Jersey desatan investigaciones del FBI

Una serie de avistamientos de drones no identificados sobre el norte y centro del estado de Nueva Jersey, Estados unidos, encendió las alarmas de autoridades locales y federales en las últimas semanas. Según reportes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), un grupo de drones, posiblemente acompañados de un avión de ala fija, ha sido visto volando cerca del río Raritan y en áreas estratégicas como el Club de golf Bedminster, propiedad de Donald Trump y la Base Militar Picatinny.

Estos dispositivos, más grandes que los drones recreativos habituales, generan inquietud debido a su proximidad a instalaciones sensibles. La Administración Federal de Aviación (FAA) reaccionó con restricciones temporales de vuelo sobre estas zonas.

Te podría interesar: El proteccionismo, un riesgo para economía mundial: OCDE

A pesar de la incertidumbre, la policía local declaró que no existe una amenaza inmediata para la seguridad pública. James M. Gannon, alguacil del condado de Morris, instó a la población a mantener la calma mientras se investiga el fenómeno.

El interés público creció cuando usuarios en redes sociales comenzaron a compartir videos de drones con luces verdes y rojas, especulando desde simples aviones no tripulados hasta teorías de invasiones extraterrestres. Uno de estos videos, grabado el 25 de noviembre por un residente del condado de Morris, muestra tres drones sobrevolando la escuela secundaria Black River en Chester.

Te podría interesar: Wall Street cierra con triple récord tras guiño de la Fed

🚨#BREAKING: Numerous people are now reporting and viewing planes with green and red navigation lights as drones or aliens invasions in New Jersey I can’t make this up even if I try please help me 😩 pic.twitter.com/SJ7Rm8SFRr

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 5, 2024