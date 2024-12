México puede ser degradado nuevamente a Categoría aérea nivel 2 por la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés), tras el bajo presupuesto que asignó la administración federal al regulador aéreo mexicano.

Así lo consideró Pablo Casas Liás, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (INIJA), al revisar el Paquete de Presupuesto 2025 que fué avalado por los legisladores.

Aseguró que lo más grave es que nuestro país es que pierda de nuevo la Categoría aérea, por asignar mal los recursos económicos y asignarle a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) apenas lo necesario para sus nóminas.

Te puede interesar: Musk cuestiona futuro de aviones de combate

“Revisamos que apenas pagando nóminas, a la AFAC le sobran sólo 35 millones de pesos, para todas las obligaciones y facultades con las que debe de cumplir cabalmente, conforme los convenios internacionales a los que está obligada”.

Entonces insistimos que este bajo presupuesto que se le está asignando cercano a los 600 millones de pesos para 2025 es insuficiente para el nivel de requerimientos que necesita el sector aéreo.

Casas Liás comentó que dentro de esta asignación está la seguridad aérea, lo que más preocupa a la FAA ya que habían solicitado en su momento más inspectores en las terminales aéreas lo que se ve difícil de cumplir.

Te puede interesar: Bárbara de Regil causa controversia al ejercitarse en pleno vuelo

Recordó que la FAA instaló una oficina en México dentro de la embajada norteamericana, por lo que debemos de estar conscientes que ellos nos siguen monitoreando.

El INIJA advirtió que sin recursos, ni con tecnología avanzada se podrá lograr la verificación necesaria y la capacitación que necesitan los funcionarios, por lo que llamó a las autoridades a reconsiderar el monto presupuestado para la AFAC que es el principal regulador de la industria en nuestro país.

Te puede interesar: Cozumel, sede del foro “Turismo y Tecnología”

“Lo triste aquí es que al gobierno no le importa la degradación, porque lo que se degrada es la autoridad no nuestra aviación, no nuestros pilotos, no nuestros aerolíneas, no nuestros sobrecargos, se degrada a la autoridad, pero ¿quién paga esa degradación? Pues las aerolíneas”.

Afirmó que la pasada rebaja de categoría costó al sector cerca de 30 mil millones de dólares, pero no al gobierno, sino más bien a las empresas que son las que cargan con los platos rotos.

RETOS Y DESAFÍOS

PabloCasasLiás aseguró que el próximo año se ve muy complicado para el sector áereo, debido a que este Gobierno no tiene interés en la industria, no le interesa a pesar de que se aporta 4% del PIB del país, ya que es uno de los mercados más grandes de Latinoamérica y el Caribe.

Dijo que es necesario volcarse a impulsar la conectividad, porque eso hace más grande al sector de la aviación y le puede dar más holgura al PIB y la economía mexicana.

Te puede interesar: San Juan Ixhuatepec: ‘El infierno en la tierra’

Uno de los retos será, dijo, seguir subsistiendo con la mala infraestructura en el país forzada a que se vayan al AIFA con un Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México casi en ruinas.

“Estaremos otro sexenio en coma casi casi en terapia intensiva para la aviación”.