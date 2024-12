Los tiburones son reconocidos como criaturas imponentes y peligrosas en el océano, pero Gerardo del Villar ha vivido experiencias cercanas a ellos y a partir de éstas busca dejar lecciones a los seres humanos como en su más reciente libro: Los Tiburones También Tienen Miedo, en donde además los desmitifica.

“La idea con este libro también es lograr que las personas identifiquen sus miedos, que no se avergüencen de ello y que puedan plantearse metas, un propósito de la mano, para lograr estas metas apoyado en los 81 aprendizajes que comparto en esta obra”, dijo Gerardo, en entrevista con este medio.

En ese sentido, del Villar, que ya ha tenido mucha experiencia al convivir con estos animales, dice sentir aún miedo, aunque aceptarlo le ha generado más confianza.

“El miedo persiste, hoy en día me da más miedo que antes sumergirme en el océano con estas criaturas maravillosas, pero ese es el propósito que me mantiene. Muchas veces no logramos nuestros objetivos, no por el miedo a no lograrlo, sino por la falta de propósito. Cuando los tenemos podemos trabajar en ello y contrarrestarlo, pero nunca se va a perder”, agregó.

Asimismo, Del Villar busca concientizar con su obra sobre la importancia de las especies que se encuentran amenazadas por los cambios climáticos y expone la idea de los nichos ecológicos a medida que ofrece una analogía de los tiburones como los animales del océano y como el término que es usado para denominar a las personas que dominan en algún campo.

El autor presentará Los Tiburones También Tienen Miedo en la FIL Guadalajara, mañana 4 de diciembre y es una de los textos más esperados en este evento literario considerado el más importante de Latinoamérica.

“Creo que la gente quiere saber más de los tiburones a causa de notas amarillistas, se acerca a los textos por cierto morbo, pero cuando leen este libro cambian su forma de ver las cosas, entienden diferente a los tiburones y a la vez ayuda a recaudar fondos para la Casa de la Amistad”, finalizó Del Villar.