Jueces y magistrados externaron al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez (Morena), algunas de sus inquietudes del proceso de elección en el que participarán en junio de 2025 y que incluyeron desde su eliminación por paridad de género, una elección amañada e irregularidades en las acciones afirmativas para mujeres.

En una inédita reunión a la que asistieron 83 mujeres y hombres que decidieron inscribirse en el proceso de elección de juzgadores, hubo incluso pedidos de recomendaciones para poder manejar las redes sociales, pues no les ha ido “nada bien en ello”.

Al tomar la palabra el juez Javier Pérez, titular en el Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en la Ciudad de México relató que este martes, a punto de entrar a una audiencia escuchó a un abogado regodearse de que sería él quien ocuparía el cargo una vez hecha la elección.

“Hoy estaba a punto de entrar a una audiencia y afuera de la sala había un abogado, estaba jactándose que ya tenía el puesto listo, que tiene amigos, conocidos y que nada más le estábamos calentando el asiento, así lo refirió.

“¿Qué certeza tenemos de una elección libre, independiente, auténtica, que no va a haber amiguismos?, porque también hubo una filtración de unos audios de una diputada de Morena pidiendo currículums para personas que ya tenían básicamente el puesto si así lo deseaban”, expresó el juzgador.

También cuestionó qué se hará si alguien que resulte ganador en la elección, que no haya pasado por los estudios, exámenes y sacrificios que ellos han hecho, y al ver la carga de trabajo decidiera mejor renunciar, “es fácil hacerlo cuando algo no costó trabajo, ¿que pasaría con nosotros si no quedamos?, ¿habría posibilidad de regresar, son cosas que me quedan dudas?”.

Por su parte, el juez Noel Morales comentó que uno de los comités de evaluación determinó que su plaza, por razones de género, será ahora para una mujer, y su interés es participar por el mismo cargo y el mismo órgano jurisdiccional en el que actualmente está.

“¿Podre participar para mi cargo? Porque en los otros comités no hay esa prohibición, pero en uno sí, ya no sé sí voy a poder jugar por lo mismo o no”, lamentó Morales.

En respuesta, el presidente de la Cámara consideró que esa situación viola la Constitución, pues contraviene el pase directo que está establecido con la reforma judicial.

“No la había yo escuchado, a mi juicio eso es una violación a la Constitución porque establece un pase directo que se tiene para el mismo cargo, se entiende una interpretación, pero para beneficio, no para perjuicio de una persona.

“Me llevo el tema, no lo había yo escuchado antes, voy a comentarlo con las instancias para ver qué solución o que ruta en ese tema. Así van a surgir algunos puntos que no se han explorado o que no se conozcan, al menos de este lado, para ir tratando de ver cómo resolverlos o solucionarlos”, dijo el legislador.

La Jueza Cuarta de Distrito en Hidalgo, Daniela León, expuso que, a pesar de ser madre lactante, fue excluida de la primera lista que el Consejo de la Judicatura Federal envió al Senado para que estas personas no participaran en la elección de 2025, sino hasta la de 2027.

“Envié un escrito al Consejo de la Judicatura Federal aduciendo y comprobando que soy una madre lactante, para que a su vez se enviará al Senado y que se aplicara la misma acción afirmativa que se aplicó a mis ocho compañeras; no he tenido respuesta y mi convicción es seguir impartiendo justicia”, expresó.

La jueza detalló que son al menos otras seis compañeras que están en la misma situación y otras dos que están en situación de vulnerabilidad por enfermedad terminal y que no fueron beneficiadas con la acción afirmativa que otras sí recibieron.

Gutiérrez ofreció conocer los pormenores del asunto para buscar una solución del caso.

EAM