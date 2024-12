Los peculiares dibujos de Daniel Johnston cautivaron a toda una generación por sus formas extrañas y sus colores atractivos; sin embargo, nunca había llegado a México a pesar de ser considerado un artista de culto conocidos dentro de la cultura popular, pero esto está por cambiar en House of Vans, gracias a la exposición Never Going Home.

“Empezó como un sueño guajiro; pensamos en quien era un artista que representara la ideología de la firma más que como una marca, como un movimiento cultural para celebrar el tercer aniversario de House of Vans”, contó en entrevista con este medio, Aarón Álvarez, jefe de comunicación de Vans México.

Luego de pensar en varios artistas que pudieran formar parte de este evento. Pero “nos vino a la mente que ya tuvimos una colaboración con él hace un par de años en la que se incluyó su arte con calzado y apparel, específicamente diseñado para skate, entonces también pensamos en que sus dibujos jamás habían venido a México y pusimos manos a la obra para intentar traerlos”, continuó.

Desafortunadamente, el artista murió en 2019, pero existe una asociación encargada de su legado, que busca continuar con la difusión de su trabajo y fueron quienes dieron las facilidades para hacer esta exhibición posible, en la cual se verán algunos trazos inéditos.

“Son obras que nunca se han presentado en general, y algunas nunca han visto la luz del día. Estamos muy emocionados por eso y nos sentimos muy honrados por tenerlo en nuestra casa”, destacó Álvarez.

Este artista, que además fue músico, empata con Vans en cuanto a la idea de romper con lo establecido, pues sus dibujos fueron un grito en el arte para mostrar que los jóvenes buscaban tener expresiones propias.

Asimismo, se volvió mundialmente conocido cuando Kurt Cobain utilizó playeras que incluían sus trazos y es de esa manera que la marca también se ha alzado como una prenda clásica de esos tiempos ya lejanos.

“Para nosotros específicamente representa una forma de rebeldía el no conformarse con el status quo, salirnos un poquito de la línea de todo y proponer cosas nuevas, como estilos, formas de hacer arte, el poder darle una identidad a una generación”, agregó el representante de la marca de moda.

Por ello es que además de Never Going Home, que incluirá 20 obras, Vans volverá un poco a sus raíces para enlazarse con los deportes extremos.

”Estarán presentes los atletas de Vans Latinoamérica a un espacio de la marca, donde vamos a tener todo un día de skate y de BMX, se van a juntar las diferentes formas en que la marca se desempeña con su público, a través del deporte y del arte, vamos a tener atletas como Kevin Peraza, que es una leyenda del BMX y, por supuesto, habrá Meet and Greet”, finalizó.

La inauguración de Never Going Home será el 7 de diciembre en House of Vans y habrá una celebración de aniversario, pero la muestra seguirá activa un par de meses más hasta que decidan llevarse las piezas.