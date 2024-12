Luego de que se diera a conocer su mudanza a nuestro país y con motivo de su cumpleaños número 43, la cantante estadounidense Britney Spears publicó un video en su cuenta de Instagram hablando sobre las razones por las que ahora vive en México.

En el material aparentemente grabado en su hogar, la exestrella del pop aseguró que su mudanza tuvo como objetivo alejarse del constante acosos por parte de los paparazzis que seguían constantemente sus pasos desde el inicio de su carrera profesional.

“Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason, Ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo, la forma en que me han retratado. Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México”, platicó Britney Spears a sus seguidores.

Visiblemente consternada por el constante acoso por parte de los medios en Estados Unidos, la cantante acusó a los paparazzis de ser “crueles” y de darle un trato “ofensivo y deshumanizante” hacia su persona.

Recordemos que la intérprete de canciones como “Toxic”, “Gimme More”, “Scream & Shout”, “Baby One More Time”, entre otras más, ha estado envuelta en varias polémicas, tanto en el uso de algunas sustancias como el trato bajo la tutela de su padre y de cómo recuperó su libertad en 2021.

Por último, algunos de los seguidores de Britney Spears han externado su preocupación por el estado mental de la cantante, pues en otro de los videos publicados con motivo de su cumpleaños, la artista aseguró tener cinco años y no cuarenta y tres.

