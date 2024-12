Con la promesa de presentar a las y los mejores aspirantes, el Consejo Judicial Ciudadano (CJC) presenta hoy, lunes 2 de diciembre, la terna de candidatos para presidir la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras varias etapas de evaluaciones y depuraciones.

A más de 10 meses de la salida de Ernestina Godoy Rangel como fiscal de la capital del país, debido a imposición del bloque opositor PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, se activó el proceso en el cual se aplicaron diversos procesos, incluido una prueba de confianza por parte de la Guardia Nacional (GN) a los aspirantes.

“Desde luego, solo podremos votar por las personas que hayan aprobado los exámenes de control de confianza”, precisó el presidente del CJC, Jorge Nader Kuri, de cara a la sesión ordinaria de este lunes, en la que serán anunciados los nombres de los tres integrantes de la terna.

Nader manifestó previo a la presentación de la terna: “Nos sentimos muy satisfechos de cómo hemos llevado el procedimiento, inclusive hemos sentido que la gente está muy entusiasmada en la participación y creemos que la terna que finalmente lograremos, estamos seguros que serán los mejores perfiles”.

Bertha Alcalde Luján, Fernando Moreno Caballero, Elena Valero Manzano, Francisco Javier Rodríguez Espejel, José Alejandro García Ramírez, Mario Alberto Martell Gómez y Ulrich Richter Morales son los siete aspirantes de los que se elegirá la terna de candidatos para ocupar la titularidad Fiscalía

La Guardia Nacional realizó el 25 y 26 de noviembre las evaluaciones de confianza compuestas por cuatro etapas: examen de polígrafo, examen psicológico, examen médico y de entorno socio-económico.

Los resultados de las pruebas únicamente serán conocidos por el CJC. “(La GN) nos entregará en un sobre cerrado los resultados de estos exámenes (…) no podemos salir a decir, bueno estos (candidatos) reprobaron y estos aprobaron, sino simplemente al momento de votar, votaremos sabiendo que no estamos votando por nadie que no haya aprobado“, explicó el presidente del Consejo.

Previamente, los aspirantes realizaron comparecencias ante el Consejo, para conocer sus trayectorias y propuestas. Además se llevaron a cabo audiencias públicas para reunir opiniones en torno a los siete aspirantes, en las que Fernando Moreno Caballero lideró las manifestaciones de respaldo, con 747 opiniones positivas, seguido por Bertha Alcalde Luján, con 698 puntos de vista favorables y Anaid Elena Valero Manzano , con 327.

No obstante, el CJC recordó que las opiniones recibidas sobre los aspirantes son un mero elemento más de los que habrá de considerar al momento de votar la terna, sin ser este un elemento determinante.

Finalmente, ante la falta de respuesta a la convocatoria, se prevé que este 2 de diciembre se vote además la conformación de las ternas para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y la correspondiente a Delitos Electorales.