Muchos famosos lloraron la muerte de la diva Silvia Pinal, en el velorio y en el homenaje que se le rindió en el Palacio de Bellas Artes, a donde también pudo estar el público que la admiraba.

Los hijos de la actriz Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique, ofrecieron una conferencia el viernes, para hablar con los medios y durante el homenaje, le dedicaron unas bellas palabras, aunque el gran ausente fue Luis Enrique, ya que está muy afectado por la partida de su mamá.

El cuerpo de la diva ingresó de nueva cuenta, a la funeraria, y cerraron el acceso para despedirla a nivel más íntimo y familiar, y después proceder a cremar sus restos.

Luis Miguel mandó el pésame a la dinastía Pinal, a través del empresario Rafael Herrerías y envió una corona de flores a Bellas Artes. Su novia, Paloma Cuevas, dedicó un bello mensaje para recordarla.

Itatí Cantoral, quien interpretó a Silvia Pinal en su bioserie, dedicó un conmovedor discurso antes de la función de Cabaret.

Eric del Castillo, se mostró devastado por la muerte de Silvia y Elsa Aguirre, conmovida, reaccionó y escribió: “Ya no sufre”.

Por cierto, Televisa no le avisó a nadie de la familia de Silvia que sería homenajeada en la Plaza de las Estrellas de la empresa y le hicieron una bella ceremonia para develar su placa, pero ningún familiar estuvo presente.

Entre tanta tristeza, surgió algo positivo, Alejandra Guzmán confirmó la reconciliación con Frida Sofia tras la muerte de su abuela, quien entre lágrimas reveló que logró despedirse de ella; además la recordó con varios videos.

Pepillo Origel, gran amigo de la diva, rompió en llanto porque la quería intensamente; cuenta que pasaron mucho tiempo juntos, viajaron por el mundo y en Acapulco platicaban durante horas de todo lo que habían vivido.

En el Senado de la República le brindaron un minuto de silencio y otro de aplausos, para resaltar su importancia dentro del mundo del espectáculo.

Después de varias despedidas de soltera, finalmente se casó Sofía Castro en el hotel Luna Escondida en San Miguel de Allende, Guanajuato.

El vestido de novia fue diseñado en el atelier de Oscar de la Renta en Nueva York.

Al ritmo de You’re my First, my Last, my Everything, de Barry White, Sofía Castro y Pablo Bernot entraron al salón para dar inicio a la fiesta. Entre los invitados estuvieron Regina Blandón, Adma Kawage, Fernando Gutiérrez Barrios Girón, Grettell Valdez, Yael Sandler y Daniel Cohen.

Gomita arremetió contra Gala Montes, Karime y Brigitte con un videoclip de su nuevo sencillo Puro team Gomita.

Maca Carriedo y Adela Micha se pelearon en redes sociales dando a conocer que la relación no acabó en buenos términos y la comunicadora hizo fuertes acusaciones tachando a su excolaboradora de ratera y mal agradecida; dejó entrever que dará a conocer más detalles de su relación laboral.

Tengo un pendiente, Adela Micha contrató a Maca porque su trabajo le era útil, eran amigas y compañeras ¿ya se le olvidó todo eso y ahora resulta que es la villana del cuento?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

