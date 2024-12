A casi un mes de darse a conocer la noticia del fallecimiento de Ernestina Sodi a principios del mes de noviembre, Thalía reapareció con un video en sus redes sociales para expresarse sobre lo que sintió sobre la pérdida de su hermana, así como para agradecer el apoyo que recibió por parte de sus fans.

Por medio de una pequeña cápsula publicada en su cuenta de Instagram, la cantante detalló que toda la experiencia por la que ha pasado “ha sido un shock”, haciendo referencia de que un tráiler le hubiera pasado por encima.

Te podría interesar: Sofía Castro y Pablo Bernot se casan en lujosa boda en San Miguel

“Me siento como si me hubiera pasado un tráiler por encima. Hagan de cuenta que me pegó un tren, una locomotora a toda velocidad y me hizo volar kilómetros y caer de espalda en un pavimento sólido de concreto. Así me siento, me siento muy vulnerable, pero al mismo tiempo me siento fuerte, no sé cómo poder decirlo”, reveló Thalía.

Además de externar su sentir por todo lo relacionado con la muerte de un familiar cercano, la artista aprovechó esta experiencia de vida para iniciar un nuevo proyecto tipo pódcast titulado “Let’s Zoom In Juntos” donde se tiene como objetivo hablar de diferentes situaciones que como seres humanos podemos vivir.

Te podría interesar: Casi al final de su gira, Luis Miguel conquista al GNP

“No puedo procesar todavía su ausencia en este plano material, en la tierra, a mi lado… abrazarla, platicar, reírnos, eso es lo que añoro, eso es a lo que le lloro y eso es lo que me parte… es algo que no se puede poner en palabras, es una pérdida y es irremplazable”, expresó la cantante.

Tras lanzar este pequeño avance, Thalía publicó de manera oficial el primer episodio de este nuevo proyecto a través de su canal de YouTube, se espera que dependiendo el tema, pueda hablar con diferentes personas invitadas.

MC