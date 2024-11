La cantante Laura Pausini se viralizó en las redes sociales luego de sufrir una fuerte caída en uno de sus conciertos.

Como parte de su gira “World Winter Tour”, la artista realizó un concierto en el Unipol Forum de Milán, Italia. Durante este concierto y mientras interpretaba un tema, la artista resbaló al intentar bajar unas escaleras.

En el video que circula en las redes, se aprecia como Laura Pausini trata de bajar un escalón y luego cae, para después rodar por las escaleras.

Tras la caída, la cantante italiana, como toda una profesional, no dejó de cantar. Hasta sus bailarines trataron de levantarla; sin embargo, ella misma se levantó y terminó de cantar su canción.

#ENTRETENIMIENTO | 👏 EL SHOW DEBE CONTINUAR. La cantante Laura Pausini, sufrió una caída durante una presentación en Milán, pero como la gran estrella que es, siguió maravillando al público con su voz y talento. pic.twitter.com/tBofyZToXP — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) November 30, 2024

Debido a la viralización del video, varios usuarios comentaron el incidente y muchos valoraron el esfuerzo que hizo Laura Pausini, quien no dejó de cantar tras la caída.

“eso me pasó una vez que me pare corriendo y no me quite la sábana y rodé”; “Ya, pero nadie habla de los bailarines que se preocuparon y luego que confirmaron que podía ella seguir, le siguieron la cuerda”; “Pobrecita se golpeó durísimo pero como buena profesional las bailarinas bajaron y continuo el show”; “Pero la profesional Laura jamás soltó el micrófono, se aferró a él”, fueron algunos comentario.

EAM