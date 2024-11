El campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull), partirá desde la “pole position” del Gran Premio de Qatar; mientras tanto, su compañero, el mexicano Sergio “Checo” Pérez saldrá desde el noveno lugar.

El piloto neerlandés, quien se proclamó campeón por cuarta vez consecutiva, partirá desde la “pole” este domingo 1 de diciembre, tras ser el más rápido de la clasificación.

Max Verstappen logró el mejor tiempo en la clasificatoria con 1:20.520, logrando aventar por .055 a George Russell (Mercedes) y 0.252 a Lando Norris (McLaren).

#F1 #QatarGP

“Esto es una locura, no me lo esperaba para nada, bravo al equipo por haberme dado un coche tan mejorado. Hemos hecho algunos cambios en el monoplaza tras el esprint, pero no creo que esto tenga tanto efecto. Estoy contento de estar en la pole… ¡Hacía tanto tiempo!”, dijo el neerlandés al término de la clasificatoria a los medios.

Por su parte, el mexicano quedó fuera en la Q2, por lo que se tuvo que conformar con el puesto nueve de la parrilla de salida.

La carrera del domingo en el circuito de Losail se realizará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

The starting grid for the main event in Lusail 👇#F1 #QatarGP

