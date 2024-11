¡Histórico! La Semana de la Moda de Londres decidió prohibir el uso de pieles exóticas en sus desfiles, anunció uno de los directivos del British Fashion Council (BFC), organización responsable del evento.

Londres se convierte así en la primera gran capital de la moda en implementar esta prohibición.

“Ya no presentaremos marcas que utilicen pieles auténticas ni pieles exóticas en sus colecciones, y pedimos a los diseñadores que respeten estas condiciones si desean participar en la Semana de la Moda de Londres”, indicó David Leigh Pemberton, responsable de políticas y compromiso del BFC, en un mensaje publicado en la red social LinkedIn.

El uso de pieles y de materiales provenientes de animales exóticos, como el cocodrilo o la serpiente, es criticado desde hace tiempo por activistas en defensa de los derechos de los animales.

Cabe destacar que las pieles auténticas ya estaban ausentes en los desfiles de Londres desde 2018.

La organización PETA aplaudió la iniciativa, a la que se refirió en la plataforma X como “un enorme paso adelante” y exhortó a París y Milán a seguir el ejemplo de Londres.

Big win for animals!

The British Fashion Council has banned wild-animal skins from the @londonfashionwk runway. This is a massive step towards a cruelty-free fashion future! pic.twitter.com/YjgyeTJDLt

— PETA UK (@PETAUK) November 29, 2024