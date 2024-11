El regreso de Moana en su secuela, Moana 2, provocó reacciones encontradas entre críticos y espectadores. Según Rotten Tomatoes, la película recibió un 65% en el Tomatometer, basado en 142 reseñas, mientras que la audiencia le otorgó un sólido 87% en el Popcornmeter, con más de 2,500 calificaciones verificadas.

Calidad visual impresionante: Una vez más, Disney sorprende con una animación deslumbrante, especialmente en las escenas acuáticas, que fueron descritas como “impresionantes” y “cautivadoras”. Los efectos visuales refuerzan la magia del océano y ofrecen un espectáculo digno de la gran pantalla.

Regreso de personajes icónicos: La nueva aventura reúne a Moana, Maui y una tripulación renovada, proporcionando una expansión interesante del universo presentado en la primera entrega.

Historia menos impactante:Muchos críticos coincidieron en que la narrativa, aunque aceptable, no alcanza la profundidad emocional de la primera película. El guión fue señalado como más predecible y menos memorable.

Música decepcionante:La banda sonora, que fue una de las fortalezas de la original, carece del mismo encanto. Aunque hay temas nuevos, ninguno parece rivalizar con clásicos como How Far I’ll Go.

Comparaciones con secuelas: Algunos críticos la compararon con las secuelas de Disney lanzadas directamente a vídeo en el pasado, considerando que Moana 2 no aporta una renovación significativa y parece más una extensión que una evolución del personaje y su historia.

Moana and Maui are back 🐚🌊🪝

Watch the new trailer for Disney’s #Moana2 now and see the movie only in theaters November 27, 2024! pic.twitter.com/ZdXuSNJjv6

— Disney (@Disney) May 29, 2024