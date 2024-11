Parecía difícil pero la presidenta Claudia Sheinbaum logró desactivar al menos temporalmente el problema por las amenazas de Trump de imponer tarifas arancelarias de 25% a todas las exportaciones de México y de Canadá como primer acto de gobierno tras su toma de posesión el próximo 20 de enero.

La plática que sostuvo Sheinbaum con Trump que él calificó de “maravillosa” ayudó a tranquilizar los mercados. Aunque hay discrepancias entre lo que realmente platicaron, ninguno de los dos se refirió al tema de los aranceles sino a lo que realmente le importa a Trump que es el combate al narcotráfico y la migración ilegal.

En su libro “The Art of the Deal” publicado en 1987, Trump se jacta de que le resulta productivo amenazar de entrada en una negociación. “Sometimes, it pays to be a little wild”. El hecho es que sí le funcionó en esta ocasión su actitud beligerante porque dos meses antes de iniciar su gobierno, habló ya tanto con Justin Trudeau, el Primer Ministro de Canadá, como con Sheinbaum.

Y aunque Trump aseguró que su cuenta Truth Social que Sheinbaum se comprometió a cerrar la frontera sur – lo que negó la Presidenta mexicana- el hecho es que el mercado estuvo ayer más tranquilo y que Sheinbaum en lugar de amenazar con replicar con aranceles, aseguró que no habrá una guerra arancelaria.

El dólar cerró en 20.40 pesos aunque habrá que esperar al lunes que terminará el periodo festivo por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Altagracia Gómez, muchos retos.

Sin lugar a dudas es una buena idea este nuevo Consejo asesor empresarial que está integrado por 7 empresarias y 7 empresarios de alto nivel y está coordinado por Altagracia Gómez, la presidenta de Grupo Minsa.

Desde luego coincido con el objetivo del nuevo Consejo Asesor Empresarial de generar más inversiones, empleos bien remunerados y desarrollo regional aprovechando el nearshoring.

Es interesante no sólo que hay equidad de género lo que ya de por sí es un logro, sino la amplitud de sectores; educación; construcción; banca; farmacéutico; química y petroquímica; tecnologías de información; agroindustria; automotriz con énfasis en electromovilidad; aeroespacial; textil; comercio; logística; y turismo.

A nivel regional, de los 15 empresarios que lo integran incluyendo a Gómez; de CDMX están: Gina Diez Barroso, Tamara Caballero; Rodrigo Herrera y Antonio del Valle; Blanca Treviño; Armando Garza Sada y Raúl Gutiérrez de Nuevo León; Juan Domingo Beckman y Altagracia de Jalisco; María Elena Gallego, de Sonora; Guadalupe de la Vega,Chihuahua; Eduardo Tricio de Coahuila; Concepción Miranda, Aguascalientes; Ana María Macías, Veracruz y José Chapur, de Quintana Roo.

Un tache es la baja representación de empresarios del Sureste a pesar de ser zona prioritaria en el Plan México.

Se reunirán trimestralmente con Sheinbaum con reuniones de evaluación de cada grupo de trabajo en la que buscarán fomentar nuevos proyectos de inversión y que se concreten los ya anunciados analizando los problemas que presentan para su implementación para eliminar obstáculos burocráticos. Y participarán también en la revisión del T-MEC en 2026.

El problema es que el freno a la inversión deriva fundamentalmente de la incertidumbre jurídica generada por la reforma judicial y la desaparición de los órganos autónomos, a los que hay que añadir las amenazas arancelarias de Trump.

130 aniversario de la BMV

La Bolsa Mexicana de Valores que preside Marcos Martínez celebrará en grande su 130 aniversario el próximo 5 de diciembre con “un campanazo” más que simbólico en una ceremonia que iniciará a las 5 de la tarde. Participará el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la Gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, Jesús de la Fuente el todavía presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial del Gobierno Federal; y Jorge Alegría el director general de la BMV.

La BMV festeja en una coyuntura difícil porque el IPC, su principal indicador, cerró ayer en 49,994 puntos y la expectativa no es positiva ante la incertidumbre jurídica, los malos pronósticos económicos para 2025 por parte de los analistas del sector privado; las dudas sobre las metas del Paquete Económico 2025; y las amenazas de Trump y no sólo las arancelarias sino también de deportación masiva de migrantes y de declarar terroristas a los narcotraficantes mexicanos.

El festejo del 130 aniversario se opaca también por el bajo número de empresas que cotizan en la BMV, sólo 133, de las cuales únicamente la cuarta parte son bursátiles.

Desafortunadamente, la reforma a la Ley del Mercado de Valores que ya entró en vigor, no rendirá frutos mientras no haya una mayor certeza jurídica y crecimiento económico que haga atractivo a las empresas de menor tamaño y a las grandes también, financiarse en bolsa.

