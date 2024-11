El estado de Aguascalientes continuará gobernado por Acción Nacional en 2027 y en 2033 “y en ningún año Morena le quitará el gobierno al PAN”, sentenció el dirigente del blanquiazul, Jorge Romero.

En su primera gira nacional, luego de ganar la elección interna el 10 de noviembre pasado, el líder panista recordó que hace unos días estuvo en esa entidad la dirigencia morenista para declarar que van por Aguascalientes en 2027.

“Hace una semana, poquito más, poquito menos, estuvo la dirigencia nacional de Morena, nos vino a decir que en el 2027 ellos vienen por Aguascalientes, bueno, nada más que todas las mujeres y los hombres del PAN aquí en Aguascalientes les decimos, mandándoles un afectuoso saludo a esos señores: les decimos, aquí los esperamos, en Aguascalientes.

“Aquí los esperamos y desde ahorita les decimos, no solo en el 27 ni en el 27, ni en el 33, ni en ningún año, Morena le va a quitar el gobierno de Aguascalientes a Acción Nacional, porque aquí estamos las mujeres y los hombres que sabemos gobernar Aguascalientes hasta que la gente decida”, expresó Romero.

Sostuvo que los hidrocálidos votan no por un color, ni por una ideología, sino que votan por quien ha demostrado que gobierna bien.

Y eso, continuó, es lo que en el PAN quieren enfatizar, que a diferencia del oficialismo que quiere ideologizar el voto y decirle a todo el país que aquí votas por los buenos o por los malos.

“No, señor, en este país vamos a dar una batalla también cultural para decirle a la gente que por quién debes de votar es por quién te sirve mejor y no hay un solo número, con los números oficialistas, en donde no estén los gobiernos de Acción Nacional, no solo de Aguascalientes, mejor que cualquier ejemplo que el de ellos, eso es Acción Nacional, eso debe ser una elección”, dijo Romero.

Insistió en que en el PAN están listos para no perder ni un solo día con miras a su gran meta que es la elección de 2027, “en donde habremos de no solamente mantener lo que gobernamos, habremos de recuperar lo que el 2 de junio no logramos y habremos de darle un par de sorpresas a ellas y ellos. Ya lo verán, ellos a dormirse en sus laureles, nosotras y nosotros a trabajar”.

