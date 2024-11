Llama Menchú a tomar conciencia por discapacidad auditiva

Al acudir a la conmemoración del Día Nacional de las Personas Sordas organizado por la asociación ViendoTEntiendo y Menchú TuM, la premio Nobel de la Paz (1992), Rigoberta Menchú, llamó a tomar conciencia por la discapacidad auditiva.

En un evento realizado en la sede la Agrupación Leonesa de México, la activista comentó que cuando se empieza a cultivar esa conciencia, al mismo tiempo se comienza a cultivar la humildad.

“Nuestros abuelos mayas dicen que cada persona podemos tener 260 personalidades, por eso, si solo tenemos trabajando uno, dos o tres de nuestras personalidades posiblemente también necesitamos ViendoTEntiendo, es tan impresionante lo que yo he aprendido en esta fundación.

“Yo no entendía muchas cosas, simplemente uno tiene una ruta y pasa ese camino y no sabe que huellas está dejando en el corazón de las personas que están ahí, pero que uno no sabe qué recueros deja en ese espacio cuando uno no tiene conciencia”, expresó.

Te podría interesar: Dirección General de Profesiones verificará títulos y cédulas de aspirantes a juzgadoras

Enfatizó en que se necesita tener conciencia para entender a las personas, pero si no se logra, entonces nace el “el código del respeto, el respeto es algo maravilloso porque nos hace entender que lo que no entendemos lo debemos de respetar y sino practicamos el respeto, no tenemos reciprocidad”.

“Yo siempre hablo de la reciprocidad; ayúdeme y le ayudo, entiéndeme y te entiendo, véame, mírame y yo te miraré. Esos códigos de principios y valores nos hace traer hoy aquí. Yo no entendía nada, pero cuando entendí hay 7 millones de mexicanos y mexicanas que se quedaron fuera de comunicación con el Covid, no era la falta de un hospital de un médico, sino la falta de un código tan importante que se llama el ser humano, el humanismo”, dijo Menchú en referencia a la falta de comunicación que padecieron las personas sordomudas al no poder ver los labios por el uso de cubrebocas durante la pandemia.

Al evento también acudió la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, pidió concientizarse no solo con las personas con discapacidad auditiva, sino con todas aquellas personas que requiere de apoyo para ser autónomos ante la sociedad.

“Necesitamos vernos a los ojos, tener esa inmediatez, esa cercanía, tener todo aquello que puede contactarnos visualmente, con una mirada podemos decir muchísimo, con una seña, mucho más, pero también es importante mirarnos para conectarnos con el corazón”, expresó la ministra.

Te podría interesar: Investiga Gobierno presuntos casos de corrupción del gobierno anterior, similares a Segalmex

En esta asociación ViendoTEntiendo que lucha por los derechos para que todas la personas sean tratadas en igualdad de condiciones, para que tengan los ajustes razonables y cuando hablas de ajustes racionales es la concientización de los que estamos en contacto con aquella personas que tienen alguna discapacidad, no tan solo alguna deficiencia auditiva, sino también con todas aquellas personas que necesitan que los apoyemos que les ayudemos a ser autónomos frente a la sociedad.

“Hoy me siento muy contenta por escuchar de viva voz todos aquellos testimonios y compartir con ustedes y poder invitarlos a ser empáticos con todas aquellas personas que tiene una discapacidad”, expresó.

A la conmemoración también acudió la vice coordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez.

leo