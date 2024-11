El espectáculo The Illusionists Magic of the Holidays está en México para brindar una corta temporada de magia en el Teatro Telcel.

“Los espectáculos si no triunfan en México, no triunfan en ningún lado y al público de este país le encanta la magia”, dijo Joaquín Kotkin, también conocido como El Mago de la Media Barba, que está de vuelta a su país natal con este show de nivel mundial.

The Illusionists busca reinventarse constantemente y lo hace mediante el cambio de personal en el escenario: “Abarcamos prácticamente todas las áreas de la magia a través de siete ilusionistas que manejan la manipulación, el escapismo y la ilusión”.

Te puede interesar: Ciudades por las que pasará la Caravana Coca-Cola 2024

La alineación de artistas se conforma de personas provenientes de diferentes partes del mundo y tienen nombres como: Andrew Basso, Enzo Weyne, Hyunjoon Kim Sos, Victoria Petrosyan, Sam Powers y por supuesto, Joaquín Kotkin.

Previo a ello, el mexicano ofreció un acto de introducción en el que atravesó una placa gruesa de acero y sorprendió al reaparecer en otro sitio que no era donde se le vio inicialmente, lo que sorprendió a los presentes.

Te puede interesar: Santa Claus is coming con Pavel Loaria Big Band Jazz

“Llevamos ya 12 años con este espectáculo y constantemente buscamos mantener fresco lo que ofrecemos al público para que siga siendo de su interés aunque ya lo hayan visto.

“Por eso cada tres años, en alguna parte del mundo a pactar, nos reunimos los mejores magos a intercambiar ideas y mostrar las cosas nuevas que tenemos bajo la manga, de ahí mismo es donde seleccionamos con quién se puede contar para los próximos números”, contó el mago.

Por otro lado, declaró que el truco “que no es de magia” es el escapismo a cargo del italiano Andrew Basso, quien “realiza actos de riesgo de verdad en donde puede ocurrir una catástrofe, por eso se cuentan con protocolos de seguridad, pero tenemos a uno de los mejores en su campo”, aseguró.

The Illusionists Magic of the Holidays arrancará este fin con motivo del Día de Acción de Gracias y concluirá su temporada en enero.

El espectáculo dura alrededor de dos horas y con cada acto que se realiza, estos profesionales de las ilusiones dejan en claro el por qué son los mejores y posicionan a la magia como uno de los espectáculos de más alto nivel.