Con motivo del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, el presidente electo, Donald Trump, envió un mensaje a través de su cuenta de X y de Truth Social arremetiendo fuertemente en contra de sus opositores.

“Feliz Día de Acción de Gracias a todos, incluidos los lunáticos de la izquierda radical que han trabajado tan duro para destruir nuestro país, pero que han fracasado miserablemente y siempre fracasarán, porque sus ideas y políticas son tan desesperanzadamente malas”, indicó el próximo mandatario estadounidense.

Además de ello, Donald Trump se regocijó por su reciente triunfo en las elecciones frente a Kamala Harris, señalando que la población de Estados Unidos le dio una “aplastante victoria para hacer a América grande otra vez“.

“No se preocupen, nuestro país pronto será respetado, productivo, justo y fuerte, y ustedes estarán, más que nunca, orgullosos de ser estadounidenses”, concluyó el empresario.

Posterior a ello, Trump compartió una foto en su cuenta de Truth Social en la que aparece posando junto a un oficial de apellido Ramírez, deseando un feliz Día de Acción de Gracias a todos los estadounidenses.

Hasta el momento se desconoce si Donald Trump realizará algún evento especial con motivo de esta celebración.

Happy Thanksgiving to all, including to the Radical Left Lunatics who have worked so hard to destroy our Country, but who have miserably failed, and will always fail, because their ideas and policies are so hopelessly bad that the great people of our Nation just gave a landslide…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2024