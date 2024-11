El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, expresó el respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ante cualquier amenaza o injerencia. Quiero aprovechar el momento para expresarle a la presidenta, todo mi respaldo a su actitud, a su decisión, a su firmeza con la que está conduciendo al país. En esta lucha contra cualquier gobierno o contra cualquier amenaza o injerencia, siempre tendrá el respaldo de los diputados y diputadas de Morena. Este apoyo es producto de un acuerdo, y queremos decirle, presidenta Claudia Sheinbaum, que nos sentimos muy orgullosos de su liderazgo como jefa de Estado y como jefa de Gobierno. En otro tema, señaló que el Pleno de la Cámara de Diputados discutió el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025, así como la Miscelánea Fiscal. Analizaremos, discutimos y revisamos dos instrumentos jurídico-financieros del gobierno de la República y del Estado mexicano: la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos que es fundamental para poder calcular y asignar el gasto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

CLAUDIA SHEINBAUM; PROPONE A TRUMP COOPERACIÓN Y ENTENDIMIENTO RECÍPROCO PARA ENFRENTAR MIGRACIÓN Y NARCOTRÁFICO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer la carta que envió al Presidente Electo Donald Trump en respuesta a la amenaza del próximo mandatario de EEUU en el sentido de imponer, a partir del 20 de enero del 2025, un arancel del 25% a todos los productos provenientes de México y Canadá hasta que ambos países detengan la migración y el tráfico de drogas. En la carta Claudia Sheinbaum le responde al presidente electo, Donald Trump, lo siguiente: A raíz de su declaración sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto, que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes países del mundo que cruzan nuestro territorio y que tienen como destino la frontera sur de Estados Unidos. Como resultado y de acuerdo con las cifras de la patrulla fronteriza y de aduanas de su país (CBP), los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus lugares de origen por necesidad. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar hoy que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos que por lo demás, es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. Es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Usted debe estar al tanto también, del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México, proviene de su país. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco de estos grandes desafíos. Estoy convencida que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones, espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; RESPALDA LLAMADO DE CLAUDIA SHEINBAUM A DONALD TRUMP

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, del pasado 25 de noviembre. Destacó que desde el Senado de la República apoyamos el llamado hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al presidente electo Donald Trump, a retirar cualquier amago de sanción económica y a construir, mediante el diálogo y el acuerdo, las políticas necesarias para combatir todo tipo de dificultad que surja entre las naciones. El legislador detalló que Donald Trump manifestó que una de las primeras medidas que aplicaría en su gobierno sería imponer aranceles del 25 por ciento a México, en reclamo a la migración y por el tráfico de fentanilo a ese país. Es necesario darse cuenta de que nuestra relación económica es de tal magnitud que cualquier decisión que afecte alguna de nuestras economías, tendrá necesariamente un impacto en ambas naciones. Fernández Noroña destacó que la imposición de aranceles no sólo afectaría a las empresas estadounidenses que operan en México y a nuestra economía, sino que tendrían un impacto negativo en los consumidores y en la economía estadounidense, además de ser una medida injusta y unilateral, que violenta los acuerdos comerciales entre ambas naciones. En cuanto a la migración, México no es responsable del flujo de migrantes de Centro y Sudamérica, o de otras naciones del mundo hacia los Estados Unidos, y a pesar de ello, ha colaborado con el gobierno norteamericano a tal grado que ha disminuido en un 75 por ciento el cruce sin la documentación respectiva al vecino país. En cuanto al consumo de drogas, nuestro país ha colaborado permanentemente con Estados Unidos en el combate al crimen organizado y de manera particular al narcotráfico. Se han tomado medidas especiales para combatir el flagelo del fentanilo que causa graves estragos a la población de los Estados Unidos.

SENADOR IGNACIO MIER; A FAVOR DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ANTE AMENAZAS DE DONALD TRUMP

El vicecoordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, respaldó a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo ante la amenaza del mandatario norteamericano electo, Donald Trump, de imponer aranceles en caso de no frenar la entrada masiva de migrantes a Estados Unidos. La carta de la presidenta fue muy clara, fue respetuosa, pero fue contundente con relación a las implicaciones que tendría en materia económica para los dos países, que tendría en afectación a criterios generales de política económica, sobre todo indicadores macroeconómicos. Ignacio Mier confió en que habrá sensatez por parte de las autoridades de Estados Unidos, hay que esperar todavía a que sea o no realidad esa publicación, porque no afecta solamente a México, sino a una de las regiones económicas más importantes del mundo, que es la región económica de América del Norte, y son más de 700 los integrantes de esa comunidad económica, y las negociaciones y todo lo que tiene que ver con la industria manufacturera, el sector agrario, hay una gran interdependencia. El senador por Puebla afirmó que en caso de cumplirse la amenaza de Donald Trump tendría consecuencias graves para los tres países, Canadá, México y Estados Unidos.

MORENA; RESPALDA LLAMADO DE CLAUDIA SHEINBAUM PARA FORTALECER COOPERACIÓN ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

El Grupo Parlamentario de Morena, respaldó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la colaboración entre México y Estados Unidos, con el objetivo de enfrentar retos comunes como la migración, el tráfico de fentanilo y las relaciones comerciales, bajo un enfoque de entendimiento mutuo y respeto. Las y los diputados federales de Morena enfatizaron que trabajarán desde el Congreso de la Unión para que México continúe mostrando resultados tangibles en materia migratoria, como la reducción del 75 por ciento en los encuentros fronterizos registrada en el último año, gracias a una estrategia integral que prioriza la atención humanitaria y la coordinación binacional. Indicaron que este enfoque ha permitido disminuir significativamente la llegada de caravanas a la frontera y promover un modelo de movilidad laboral ordenado y beneficioso para ambas naciones. En cuanto al tráfico de drogas, Morena seguirá legislando para fortalecer las acciones contra el crimen organizado, respaldando a las autoridades en la incautación de sustancias ilícitas y armas ilegales, muchas de las cuales ingresan a México desde Estados Unidos. Asimismo, respaldaron a la presidenta Sheinbaum Pardo en su rechazo a las amenazas de imponer aranceles como medidas unilaterales, ya que éstas sólo generarían inestabilidad económica en ambas naciones, poniendo en riesgo empleos e inversiones conjuntas. La relación comercial entre México y Estados Unidos es fundamental para la competitividad regional, y las decisiones deben tomarse con responsabilidad y visión estratégica. El diálogo y la cooperación son el único camino viable para resolver estos desafíos. México y Estados Unidos tienen en sus manos la oportunidad de fortalecer su relación mediante el entendimiento mutuo, la paz y el desarrollo, en beneficio de sus ciudadanos y de toda la región de Norteamérica.

SENADOR JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN; INAUGURAN FERIA SOBRE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

El vicepresidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, durante la inauguración de la feria de PYMES en el Senado de la República, señaló que con alta tecnología y con una plataforma como Amazon, muchos artesanos mexicanos podrían vender sus productos en todo el mundo, ya que el 98 por ciento de los negocios en México son micro, pequeñas y medianas empresas. Ramírez Marín refirió que los empleadores mexicanos son empresas de menos de 50 trabajadores, y casi un 86 por ciento de menos de 20 empleados, los cuales de contar con tecnología y con una gran conectividad, podrán hacer llegar sus productos a nivel mundial.

DIPUTADO FEDERICO DÖRING; PEF 2025 NO ALCANZARÁ PARA FONDEAR PROGRAMAS SOCIALES Y NECESIDADES DE ESTADOS Y MUNICIPIOS

El diputado Federico Döring Casar (PAN) sostuvo que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación priorizan a los programas sociales y castigan a los estados y municipios. Están engañando al pueblo de México y todos estos derechos del llamado ‘Plan C’ vas a ver cómo no van a poder fondear todo; o fondean los derechos o le dan dinero a estados y municipios, pero no podrán con las dos cosas. Indicó que con las cifras que plantea el Gobierno Federal, las y los legisladores estarán, en seis o siete meses, lamentando todo el recorte que hará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sobre el presupuesto para infraestructura, Döring Casar apuntó que las y los mexicanos tienen derecho tanto a los programas sociales como a tener acceso a carreteras seguridad, a la salud, a la educación y a vivir en paz. Sí, ofrecen los programas sociales, pero quitan la seguridad, como en Sinaloa que no se puede ni salir a las calles o donde no hay medicinas, no hay vacunas, atención médica y no hay escuela; es decir, sí tienes programas sociales, pero sin gobierno, porque éste se nota en las carreteras, en la salud, en la infraestructura, en educación, en tener un empleo y un desarrollo personal y económico. Respecto a la inversión extranjera, dijo que ésta se ve ahuyentada desde la aprobación de las reformas al Poder Judicial y la de la CFE y Pemex. En vez de estar viendo hacia adelante, están viendo cómo rellenar los huecos que dejó el expresidente López Obrador.

DIPUTADA NOEMÍ LUNA; RESPUESTA DEL GOBIERNO A LA ADVERTENCIA DE DONALD TRUMP DE IMPONER ARANCELES, ES ERRÓNEA

La diputada Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, sostuvo que la respuesta del Gobierno de México a la advertencia del virtual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de 25 por ciento a los productos mexicanos, es errónea. Sí, hay que defender el país porque a nadie nos conviene que la economía de México caiga; sin embargo, ahí es donde debe hacer gala los buenos oficios diplomáticos, y todo es consecuencia de las pésimas reformas constitucionales y de la mala directriz del Gobierno Federal. La líder parlamentaria reiteró la importancia de que la presidenta Claudia Sheinbaum actúe de manera diplomática con los socios comerciales del país. La Presidenta debió reunirse inmediatamente con el presidente electo de Estados Unidos y dejar certezas de que el T-MEC pueda seguir y no se ha dado, ha habido una soberbia extrema de la Presidenta y del Gobierno. Luna Ayala reconoció que hay decisiones que no dependen de la titular del Ejecutivo Federal, pero la buena relación con otras naciones sí depende del oficio diplomático del país.

DIPUTADO PEDRO HACES; DESTACA CELERIDAD DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA “OPERACIÓN ENJAMBRE”

El diputado Pedro Haces Barba (Morena) destacó la celeridad de la actuación del secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch, con la implementación de la “Operación Enjambre, llevado a cabo el pasado 22 de noviembre en cinco municipios del Estado de México. El legislador resaltó que recientemente la Cámara de Diputados dio nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, con la aprobación de una reforma al artículo 21 de la Constitución Política, para integrarla en labores de investigación de delitos. Ya era hora de poner orden, había mucha relajación de disciplina en materia de seguridad y estamos muy contentos, porque en esta cámara se le dio las facultades a la Secretaría de Seguridad Pública para que pueda hacer investigación. Externó su confianza en García Harfuch, una persona que conoce mucho los mecanismos de seguridad y los está implementando. Qué bueno que lo haga llegando.

DIPUTADO ERNESTO SÁNCHEZ; EXIGE AL SECRETARIO DE SEGURIDAD IMPLEMENTAR OPERATIVO “ENJAMBRE” EN QUINTANA ROO

El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN) demandó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, implementar un operativo “Enjambre” en Quintana Roo, similar al ejecutado en el Estado de México, a fin de despejar dudas sobre los nexos entre alcaldes y funcionarios de esa entidad con la delincuencia organizada. Señaló lo anterior debido a que en Quintana Roo es preocupante la situación de violencia e inseguridad. No es por causar alarma, pero sí hay una crisis de ingobernabilidad en Quintana Roo, porque Morena no quiere que se avance en la seguridad del estado. Apuntó que la gobernadora Mara Lezama no tiene una agenda de prevención al delito y únicamente se recarga en las acciones de la Federación. Vemos, por ejemplo, en Cancún las balaceras en playas, extorsiones en zona de bares e incluso, los funcionarios están coludidos de acuerdo con los empresarios. Sánchez Rodríguez lamentó que la gobernadora en vez de atender la raíz de los problemas, se dedique a enviar a diputados “balines” de Morena a atacar a la oposición. Un operativo ‘Enjambre’ es necesario en esta entidad para desmantelar a las células criminales que están incrustadas en las alcaldías que gobierna Morena e incluso en la misma gestión de Lezama.

DIPUTADO RUBÉN MOREIRA; AL GOBIERNO FEDERAL LE VA A HACER FALTA UN GRAN EJERCICIO DE DIPLOMACIA PARA REVISAR T-MEC

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, indicó que ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al Gobierno Federal le va a hacer falta un gran ejercicio de diplomacia para negociar, ya que llegaremos con un Estado debilitado, por el desmantelamiento de sus instituciones. Me preocupa que llegamos en debilidad a las negociaciones con el desmantelamiento del Poder Judicial, desmantelamiento de los órganos autónomos y con un presupuesto que es irreal y una economía que no está creciendo. Alertó que Estados Unidos y Canadá negociarán a partir de sus intereses, el gobierno mexicano debería construir fortalezas para negociar en mejores circunstancias. El día que Estados Unidos, Canadá o México sientan que no hay ganancia en un convenio, lo rompen, para que haya ganancia tienen que haber fortalezas, pero a este gobierno no le gustan las fortalezas, a este gobierno le gusta el pleito. Además, se ha desmantelado el Poder Judicial, se han desmantelado los órganos autónomos, se está amenazando no invertir en educación. Hicieron todo lo necesario para estar en problemas. México es un país que se ha debilitado en seis años, el gobierno anterior despreció la competitividad. Hoy estamos viviendo eso, este gobierno actual va a pagar la borrachera del gobierno anterior.

DONALD TRUMP; CELEBRA LA CAÍDA DE SUS CASOS POR EL ASALTO AL CAPITOLIO Y MANEJO DE DOCUMENTOS CLASIFICADOS

El candidato electo Donald Trump, celebra que el fiscal especial Jack Smith solicitó desestimar los casos en su contra, por el asalto al Capitolio de 2021 y el manejo de documentos clasificados, antes de que asuma el poder el próximo 20 de enero. En un escrito judicial, Smith remarcó que Trump ganó las elecciones del pasado 5 de noviembre y que la política interna del Departamento de Justicia le prohíbe proceder con acusaciones penales contra un presidente en ejercicio. Tras consultarlo con la Oficina de Asesoría Jurídica, Smith concluyó que la acusación debe ser desestimada antes de que el acusado tome posesión.

