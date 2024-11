Política, deportes y hasta entretenimiento nativo es algo de lo que destacó este 2024 en YouTube México. De acuerdo a la plataforma este año esos tópicos fueron los más vistos en el portal de videos.

A diferencia de otros años, en 2024 YouTube decidió incluir las tendencias que generaron más conversación dentro de la plataforma en los últimos meses.

Uno de los temas que más cobraron relevancia fueron las elecciones presidenciales en México las cuales se llevaron a cabo en el mes de junio.

Pero eso no es todo ya que también creadores de contenido se volvieron tendencia y de nueva cuenta Fede Vigevani se convirtió en el Top Creador en México.

En cuanto a la música el género regional se convirtió en lo preferido de los mexicanos. Xavi, Natanael Cano, Óscar Maydon, Peso Pluma y hasta Julión Álvarez, quien lidera la lista fueron lo más escuchado y visto.

Otro punto a favor fue la democratización de la creación del contenido digital al transformar a los fandoms y convertirlos en participantes activos.

¿Cuáles fueron las tendencias en México en YouTube?

Este año cuatro puestos lo conforman eventos y videojuegos deportivos, principalmente del futbol. El anime y hasta el lanzamiento de Deadpool & Wolverine también lograron que el público interactuaran.

Las elecciones en México ocuparon el 5to lugar. Mientras que series animadas también están en el top 10 pero el que se lleva el número 1 es Amazing Digital Circus.

1. Amazing Digital Circus

2. Copa América

3. Deadpool & Wolverine

4. EA Sports FC 24

5. Elecciones presidenciales (President)

6. Hazbin Hotel

7. Jujutsu Kaizen

8. Olympic Games Paris 2024

9. Torneo Clausura 2024 – Liga MX

10. Xavi

¿Quiénes forman parte del Top Creadores en México?

Por segundo año consecutivo, Fede Vigevani se coloca en la cima mientras que Mr. Beast también ocupa el top 10 bajando del 2 al 9.

Nombres nuevos como el de Alejo Igoa se une a este grupo pues ya supera los 52 millones de suscriptores.

Otros casos son los de Juan De Dios Pantoja, Ricky Limón, Karla Bustillos, entre otros.

1. Fede Vigevani

2. Alejo Igoa

3. Alfredo Larin

4. Stokes Twins

5. Karla Bustillos

6. YOLO AVENTURAS

7. Caín Guzmán

8. Ricky Limon

9. MrBeast

10. Juan De Dios Pantoja

¿Qué canciones fueron las más usadas en shorts en México?

La música es parte importante del conteo y la herramienta shorts funcionó para saber sobre cuáles dominaron este 2024. El primer lugar se lo lleva “Pedro” de Jaxomy Agatino Romero y Raffaella Carrà pero también el “Dubidubidu Chipi Chipi Chapa Chapa” de Christell se colocó en el top 10.

Picus también logró convertirse en uno de los temas más usados con “FBI”, mientras que Xavi siguió llevando a “La Diabla” a todos lados.

1. “Pedro” – Jaxomy, Agatino Romero, Rafaella Carrà

2. “Masha Ultrafunk” – HISTED, TXVSTERPLAYA

3. “Dubidubidu Chipi Chipi Chapa Chapa” – Christell

4. “Pop Like This Pt 2 (Slowed)” – prodbycpkshawn

5. “Bounce (I Just Wanna Dance)” – фрози, Joyful

6. “Maradona (Tatara)” – Kevin AMF, Tiagz

7. “FBI” – Picus

8. “What You Won’t Do for Love” – Bobby Caldwell

9. “La diabla” – Xavi

10. “Mangos” – LDRR!

¿Qué canciones fueron las más populares en YouTube México?

Este año el regional dominó las listas en todo el mundo y en la plataforma de videos no podía falta. Aunque hubo algunos temas de reggaetón en el top, definitivamente el regional fue lo que más pegó. Julión Álvarez se consolidó como el número 1.

1. “Regalo de Dios” – Julión Álvarez y su Norteño Banda

2. “La diabla” – Xavi

3. “Madonna” – Natanael Cano y Óscar Maydon

4. “Si no quieres, no” – Luis R Conriquez y Neton Vega

5. “Gata Only” – FloyyMenor, Cris MJ

6. “Elvira” – Óscar Maydon, Gabito Ballesteros y Chino Pacas

7. “BELLAKEO” – Peso Pluma y Anitta

8. “Lo tienes todo” – Julión Álvarez y su Norteño Banda

9. “LA PATRULLA” – Peso Pluma y Netón Vega

10. “UNA CERVEZA” – Fuerza Regida y Manuel Turizo

LDAV