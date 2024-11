Un evento sin precedentes reunió a Rumeysa Gelgi, la mujer más alta del mundo (2,15 m), y Jyoti Amge, la más baja (62,8 cm), en la sede de los Récords Guinness en Londres.

Este icónico encuentro celebró los 70 años del famoso Libro Guinness, marcando un momento memorable en la historia de los récords mundiales.

Ambas mujeres, reconocidas por su singularidad, compartieron más que una enorme diferencia de altura. “Tenemos una conexión más allá de nuestras medidas: compartimos el amor por el maquillaje y el cuidado personal”, expresó Gelgi, investigadora turca. Amge, actriz india y estrella internacional, disfrutó del encuentro que, según ella, “rompe barreras y celebra la diversidad”.

El contraste entre sus alturas no impidió que ambas convivieran en un ambiente de alegría y respeto mutuo. Las imágenes del evento rápidamente se hicieron virales, con miles de comentarios celebrando la inclusión y la aceptación que ambas representan. “Es un recordatorio de que las diferencias nos hacen únicos y valiosos”, comentó un usuario en redes sociales.

For the first time ever, the world’s tallest and shortest woman have met in person to celebrate #GWRDay 🥳️https://t.co/inrfqqptwF

— Guinness World Records (@GWR) November 20, 2024